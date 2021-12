L’UFEC réclame du gouvernement une « réelle compensation » pour les entités sportives

23/12/2021 à 19:13 CET

Le président de l’Union des fédérations sportives de Catalogne (UFEC), Gérard Esteva, a exigé du gouvernement de la Generalitat une « réelle compensation » pour les entités sportives catalanes touchées par les restrictions pour lutter contre la sixième vague de covid-19.

C’est une déclaration, Esteva a estimé que les mesures approuvées par le Gouvernement « stigmatisent un secteur qui a bien fait son travail et qui est essentiel pour lutter contre le coronavirus ».

Parmi les propositions approuvées par la Generalitat, la réduction à 70% de la capacité des événements sportifs et des gymnases pour arrêter l’avancée de la pandémie de covid-19, entraînée par la variante omicron, se démarque. « Nous demandons que ces mesures s’accompagnent d’une indemnisations qu’ils sont réels et qu’ils finissent par atteindre les clubs et les organisations à but non lucratif », a-t-il affirmé Esteva.

Il a également rappelé que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les principaux gouvernements européens ont indiqué que « la meilleure façon« Pour lutter contre la pandémie, le sport pratique à la fois « d’un point de vue santé mentale » et pour renforcer « le système immunitaire ».