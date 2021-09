Lugo accueille le Real Saragosse lors de la septième journée

25/09/2021 à 20h30 CEST

Les Lugo disputera son septième affrontement en deuxième division contre le Saragosse, qui aura lieu dimanche prochain à 20h30 au Largeur du chariot.

Les Lugo Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la septième journée après avoir subi une défaite contre lui Carthagène dans le match précédent par un résultat de 2-1. De plus, les locaux ont remporté l’un des six matches disputés à ce jour en deuxième division avec un chiffre de sept buts pour et neuf contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Real Saragosse a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Real Sociedad B lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le Lugo. À ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté un avec un bilan de quatre buts marqués contre six encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Lugo Il a un record de victoire, de défaite et de match nul en trois matchs à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. A la maison, le Real Saragosse ils ont gagné une fois et perdu une fois dans leurs trois matchs jusqu’à présent, donc le match pourrait être très serré entre les deux équipes.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le Largeur du chariot et les résultats sont deux victoires, deux défaites et quatre nuls en faveur de la Lugo. À son tour, l’équipe visiteuse dispute trois matchs de suite sans perdre à l’extérieur. Lugo. La dernière fois qu’ils ont joué le Lugo et le Saragosse dans ce tournoi, c’était en avril 2021 et ils ont fini par faire match nul 2-2.

De plus, les deux équipes sont à égalité à six points au classement de la deuxième division, le match peut donc être une bonne occasion de briser les tableaux. L’équipe locale est en dix-huitième position, tandis que les visiteurs sont en dix-neuvième place.