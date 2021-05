Lugo de LaLiga Smartbank: calendrier et où regarder à la télévision

17/05/2021 à 20:46 CEST

Il reste trois jours pour la résolution de ce Saison 2020/2021 de LaLiga Smartbank. La deuxième division du football national affronte donc sa 40e journée. À ce stade, nous avons déjà la promotion directe garantie pour l’Espanyol et Majorque, deux équipes qui, depuis le début, ont montré un parcours très différent du reste des prétendants, marquant des distances claires dans le milieu de saison. Cependant, les posts PlayOff s’avèrent encore assez perméables et la concurrence promet de ne pas respirer jusqu’à la dernière seconde. Cette fois, ils font face au Albacete et Lugo au stade municipal Carlos Belmonte.

Les locaux promettent de tout donner en comptant sur le facteur terrain de leur part, bien que oui, sans public. Ils sont dans la position le numéro vingt-deux et ont 33 points.

La vingt et unième place du classement est pour l’équipe visiteuse, qui a 37 points obtenu tout au long de cette saison.

Les deux équipes auront leur croisement sur Mardi 18 mai à 21 h 30. À partir de ce moment, le coup de sifflet initial sera donné et il sera possible de continuer à travers Movistar LaLiga et Movistar +.