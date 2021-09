Lugo et le Real Saragosse distribuent les points après en avoir tiré un

26/09/2021

Le à 22:42 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Largeur du chariot et qui a affronté le Lugo et à Saragosse il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Les Lugo voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Carthagène par un score de 2-1. Du côté de l’équipe visiteuse, le Real Saragosse a récolté une cravate à l’un devant le Real Sociedad B, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe portugaise s’est classée en seizième position, tandis que la Saragosse, pour sa part, est dix-septième à l’issue de la rencontre.

La première partie de match a débuté de manière favorable pour l’équipe portugaise, qui a sorti la lumière grâce à un but de Chris Ramos à 28 minutes. Cependant, le Real Saragosse à la 32e minute, il a égalisé avec un but à onze mètres Borja Sainz, concluant la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 1-1.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la Lugo qui sont entrés dans le jeu étaient Fernando Seoane, Ricard Sanchez, Roberto Canella, Jaume Cuellar Mendoza et José Angel Carrillo remplacement Hugo Rama, Xavi Torres, Orest Lebedenko, Chris Ramos et Gérard Valentin, tandis que les changements dans le Saragosse Ils étaient Juan José Narvaez, Fran Gamez, Valentin Vada, Sergio Bermejo et Alvaro Gimenez, qui est entré pour fournir Ivan Azon Monzon, Carlos Nieto, Grand frère, Borja Sainz et Franco Serrano Gracia.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes, un pour Xavi Torres, de l’équipe locale et une pour Grand frère, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Lugo et le Saragosse ils restent à égalité à sept points en deuxième division.

Au tour suivant de la deuxième division, le Lugo jouera contre lui Léganes à la maison, tandis que le Real Saragosse affrontera à domicile contre Le vrai Oviede.

Fiche techniqueLugo :Francisco Barbosa, Eduard Campabadal, Juan Antonio Ros, Diego Alende, Orest Lebedenko (Roberto Canella, min.81), Hugo Rama (Fernando Seoane, min.55), Josep Sene, Xavi Torres (Ricard Sánchez, min.80), Manu Barreiro, Gerard Valentín (José Ángel Carrillo, min.88) et Chris Ramos (Jaume Cuellar Mendoza, min.88)La vraie Saragosse :Cristian Darío Álvarez, Lluis López, Jair Amador Silos, Alejandro Frances, Carlos Nieto (Fran Gámez, min. 46), Alberto Zapater, Eguaras, Francho Serrano Gracia (Álvaro Giménez, min. 85), Borja Sainz (Sergio Bermejo, min. 80), Ivan Azon Monzon (Juan José Narváez, min.46) et Nano (Valentin Vada, min.64)Stade:Largeur du chariotButs:Chris Ramos (1-0, min. 28) et Borja Sainz (1-1, min. 32)