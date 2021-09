Lugo prend trois points après avoir battu Huesca 3-2

13/09/2021 à 23:01 CEST

Les Lugo gagné 3-2 contre Huesca lors de la réunion qui s’est tenue ce lundi au Largeur du chariot. Les Lugo Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 1-1 lors du dernier duel joué contre le CF Fuenlabrada. Pour sa part, Huesca perdu par un résultat de 1-2 lors du match précédent contre le Le vrai Oviede. Avec cette défaite, l’équipe de Huesca a été placée en onzième position après la fin du match, tandis que le Lugo est quatorzième.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour lui Lugo, qui a ouvert le score avec un but de Gérard Valentin à la minute 6. Cependant, l’équipe visiteuse a réagi et a égalisé le match par un but contre son camp de Manu Barreiro à la minute 35. Après un nouveau jeu a augmenté le score de la Huesca, qui est revenu avec un peu de Dani Escriche à la minute 39, concluant la première mi-temps avec le résultat de 1-2.

Après la mi-course du match, en seconde mi-temps est venu le but de l’équipe locale, qui a obtenu l’égalité avec un but de Manu Barreiro, qui a ainsi réalisé un doublé à la 83e minute. L’équipe portugaise a rejoint à nouveau, qui a pris l’avantage à la lumière, établissant le 3-2 grâce à un but de Jaume Cuellar Mendoza peu avant la fin, plus précisément en 86, mettant fin au match avec un résultat 3-2 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Lugo a donné accès à Carlos Pita, Joselu, David Mayoral, Jaume Cuellar Mendoza et Roberto Canella pour Diego Alende, Edouard Campabadal, Hugo Rama, Orest Lebedenko et Josep Sene, Pendant ce temps, il Huesca a donné accès à Isidro Pitta, Jean Charles, Andreï Ratiu et Kelechi Nwakali pour Aldolfo Gaich, Dani Escriche, Jaime Seoane et Julio Alberto Buffarini.

L’arbitre a décidé de mettre en garde deux joueurs. Du côté des locaux, le carton jaune est allé à Gérard Valentin et par le Huesca admonesté Julio Alberto Buffarini.

Pour le moment, les deux équipes se retrouvent avec six points en deuxième division.

Lors du prochain match de la deuxième division, le Lugo jouera contre lui Carthagène à la maison et le Huesca affrontera dans son fief le CF Fuenlabrada.

Fiche techniqueLugo :Óscar Whalley, Eduard Campabadal (Joselu, min.71), Diego Alende (Carlos Pita, min.62), Juan Antonio Ros, Orest Lebedenko (Jaume Cuellar Mendoza, min.80), Josep Sene (Roberto Canella, min.80) , Hugo Rama (David Mayoral, min.71), Xavi Torres, Manu Barreiro, Gerard Valentín et Chris RamosHuesca :Andrés Fernández, Julio Alberto Buffarini (Kelechi Nwakali, min.90), Cristian Salvador, Ignasi Miquel, Florian Miguel, David Ferreiro, Jaime Seoane (Andrei Ratiu, min.90), Pedro Mosquera, Marc Mateu, Aldolfo Gaich (Isidro Pitta, min.69) et Dani Escriche (Juan Carlos, min.81)Stade:Largeur du chariotButs:Gerard Valentín (1-0, min. 6), Manu Barreiro (1-1, min. 35), Dani Escriche (1-2, min. 39), Manu Barreiro (2-2, min. 83) et Jaume Cuellar Mendoza (3-2, min. 86)