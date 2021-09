Lugo reçoit Huesca

12/09/2021 à 21:01 CEST

Lundi prochain à 21h00 se jouera le match de la cinquième journée de la deuxième division, qui mesurera à Lugo et à Huesca dans le Largeur du chariot.

Les Lugo Il affronte le match de la cinquième journée avec l’envie d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre le CF Fuenlabrada à son dernier match. De plus, les locaux n’ont remporté aucun des quatre matchs disputés à ce jour, avec trois buts pour et cinq contre.

Concernant les visiteurs, le Huesca il a été battu par 1-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Le vrai Oviede, alors il cherchera à triompher du Lugo pour fixer le cap du tournoi. Avant ce match, le Huesca il avait gagné dans deux des quatre matchs disputés en deuxième division cette saison et a marqué quatre buts contre six en sa faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Lugo Il a réalisé des chiffres d’une défaite et d’un nul en deux matchs disputés dans son domaine, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. Dans le rôle de visiteur, le Huesca n’a pas réussi à gagner dans son seul match à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus par le passé au stade de la Lugo et le bilan est une victoire, deux défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Lugo et le Huesca dans ce tournoi, il a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminé par un résultat de 2-1 pour les visiteurs.

Actuellement, le Huesca il est en tête du classement avec un écart de trois points par rapport à son rival. L’équipe de Ruben albes Il arrive au match en vingtième position et avec trois points avant le match. De leur côté, les visiteurs comptent six points et occupent la septième position du championnat.