Lugo se rend au stade Rayo Vallecano pour conclure le championnat

29/05/2021 à 21:02 CEST

Ce dimanche à 21h00 au Terrain de football de Vallecas s’affrontent pour la dernière fois en deuxième division le Foudre et le Lugo lors de la dernière journée de la deuxième division.

Du côté des visiteurs, le Lugo a été imposé à Carthagène 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Gérard Valentin, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Rayon Vallecano. À ce jour, sur les 41 matchs que l’équipe a disputés en deuxième division, elle en a remporté 10 et ajoute un chiffre de 53 buts encaissés contre 37 en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Rayon Vallecano Il a réalisé un bilan de 11 victoires, cinq défaites et quatre nuls en 20 matchs disputés dans son domaine, de sorte que nous ne pourrons pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Aux sorties, le Lugo Il a fait match nul six fois en 20 matchs jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Rayon Vallecano pour essayer de briser les statistiques.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Rayon Vallecano et les résultats sont trois victoires pour les locaux. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté trois matchs de suite à domicile contre Lugo. Le dernier match auquel ils ont joué Foudre et le Lugo Dans cette compétition, c’était en novembre 2020 et s’est terminé par un résultat de 1-0 en faveur des visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la deuxième division, nous pouvons voir que le Rayon Vallecano ils devancent l’équipe visiteuse avec une avance de 23 points. Les locaux, avant ce match, sont à la sixième place avec 67 points au classement. Quant au rival, le Lugo, est en dix-huitième position avec 44 points.