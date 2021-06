« Lui et dix autres joueront »

18/06/2021

Le à 15:49 CEST

Luis Enrique est très clair que, dans un tournoi comme l’Eurocup, le gestion de groupe c’est très important. L’entraîneur espagnol a assisté à « Deportes Cuatro » la veille de l’affrontement « Rouge » contre la Pologne et a clairement indiqué que Álvaro Morata sera à nouveau le titulaire. L’entraîneur asturien a fait l’éloge de l’attaquant madrilène et l’a valorisé au-delà de ses erreurs devant le but.

“Je lui ai dit de continuer à faire de même et de nous donner tout ce qu’il nous apporte en attaque et en défense. Demain nous sortirons avec Morata et dix autres& rdquor;, a déclaré Luis Enrique, que cet après-midi, il se présentera devant les médias lors d’une conférence de presse et aura l’occasion d’analyser plus en détail la situation actuelle de l’équipe espagnole, qui a reçu ce vendredi à bras ouverts un Sergio Busquets qui a déjà vaincu le coronavirus.

« Lucho » a également été interrogé sur les sifflets des fans lors des débuts de la « Roja » en Eurocopa. Il a répondu par un message clair et concis aux adeptes espagnols : « Je leur dirais : ‘Sifflez au maximum, au coach et à qui vous voulez, seulement si vous voyez de l’apathie et qu’on n’a pas envie de courir’ & rdquor;. De cette façon, Luis Enrique a indirectement demandé aux supporters qui ont la possibilité de voir le match contre la Pologne en direct, depuis la Cartuja, de soutenir l’équipe s’ils voient que les joueurs laissent tout sur le terrain.