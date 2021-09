Lui non. 1 Douglas Lima et non. 2 Michael Page s’affronte dans la tête d’affiche du match revanche des poids welters Bellator MMA 267

LOS ANGELES (28 septembre 2021) – Un mois titanesque arrive avec une action impressionnante de BELLATOR MMA, et l’ancien triple champion poids welter BELLATOR et actuel concurrent numéro un dans le classement Douglas “Le Phénomène” Lima (32-9) rencontrera le n°2 Page de Michael “Venin” (19-1) dans un match revanche très attendu qui se démarquera comme l’événement principal de BELLATOR MMA 267: Lima vs MVP 2, en direct sur SHOWTIME ce vendredi 1er octobre à 16h HE depuis SSE Arena, Wembley à Londres.

Les deux se sont vus pour la première fois il y a près de deux ans et demi, plus exactement le 11 mai 2019, en tant que co-temps forts de BELLATOR MMA 221. À cette époque, Lima s’est qualifiée pour la finale du BELLATOR World Welterweight Grand Prix à élimination directe. MVP dévastateur 35 secondes dans le deuxième tour.

SHOWTIME diffusera la phénoménale carte principale composée de cinq matchs dans le cadre de BELLATOR MMA 267 : Lima vs MVP 2 en direct et en direct à 16 h HE. De plus, chacun des huit combats préliminaires pourra également être vu en direct trois heures et demie avant de débuter à 12 h 30 HE via la chaîne YouTube de BELLATOR MMA, la chaîne YouTube de SHOWTIME Sports et Pluto TV.

Lima a poursuivi sa destruction de “MVP” en se couronnent champion des poids welters cinq mois plus tard après avoir triomphé de Rory MacDonald par décision unanime. La victoire ardue obtenue par le Brésilien lors de l’édition de BELLATOR MMA 232 qui s’est disputée au Mohegan Sun à Uncasville, Connecticut en octobre 2019 lui a décerné un prix juteux de 1 million de dollars et à la fois le championnat du Grand Prix mondial des poids mi-moyens de BELLATOR en tant que ceintures de champion du monde de 170 livres vengeant leur défaite précédente aux mains de MacDonald lui-même.

“MVP” est un Londonien qui a montré l’un des KO les plus dévastateurs de l’histoire de BELLATOR en atterrissant son genou volant avec quatre minutes et demie à jouer au deuxième tour de son combat avec le Brésilien Evangelista Santos, arrêtant son rival sud-américain le 16 juillet. , 2016 dans le cadre du BELLATOR MMA 158 qui s’est tenu à l’O2 Arena de Londres. Actuellement, Page a mis fin à une séquence de cinq victoires consécutives. Le puissant vétéran de 34 ans a commencé sa carrière avec des victoires par KO au premier tour ou par soumission dans neuf de ses 13 premiers concours.

Le fantastique combat co-présenté sera au poids plume et verra le phénomène irlandais et le concurrent classé n ° 5. Léa McCourt (5-1) à la recherche de sa sixième joie consécutive pour continuer à monter dans le classement BELLATOR lorsqu’elle se mesure contre Jessica “La veuve noire” Borga (3-3) de Lakeland, Floride.

La transmission des cinq combats correspondant à la carte principale sur SHOWTIME verra trois combats spectaculaires avec un label de qualité international, dont le produit écossais de l’American Top Team Robert Whiteford (16-4) luttant contre les Anglais Andrew Fisher (18-8-1) dans un combat poids plume. poids lourd de Londres Luc Entraîneur (4-0) mesurera également sur SHOWTIME un autre Britannique comme Yannick Bahati (9-5, 1 NC), et l’explosif parisien Yves Landu (16-8) défiera une machine à élimination directe comme les Anglais Tim Wilde (13-4).

L’undercard préliminaire de huit combats sera mis en évidence par le retour du spécialiste de la soumission gallois. Lewis longue (18-6) dans une guerre contre les Suisses Michel Dubois (11-7) et en présence du fils prodigue de Manchester Kane mousa (13-3) cherchant à ruiner les aspirations du Français de 155 livres gallon Davy (18-7-2) lors des débuts de Gallon dans BELLATOR.

BELLATOR MMA 267 PANNEAU D’AFFICHAGE PRINCIPAL : LIMA VS. MVP 2:

SHOWTIME (États-Unis) / BBC iPlayer (Royaume-Uni) / Virgin Media Two et Virgin Media Sport (Irlande)

Vendredi 1er octobre, 16 h HE / 13 h HP

Événement principal des poids welters : 1 Douglas Lima (32-9) contre N ° 2 Michel Page (19-1)

Combat poids plume : n°5 Léa McCourt (5-1) contre jessica borga (3-3)

Combat poids plume : Robert Whiteford (16-4) vs. Andrew Fisher (18-8-1)

Combat des poids lourds légers : Luc Entraîneur (4-0) contre Yannick Bahati (9-5, 1 NC)

Combat léger : Yves Landu (16-8) contre Tim Wilde (13-4)

BELLATOR MMA 267 PANNEAU D’AFFICHAGE PRÉLIMINAIRE : LIMA VS. MVP II:

Chaîne YouTube BELLATOR MMA | Chaîne YouTube de SHOWTIME Sports | Pluton TV (États-Unis)

BBC iPlayer (Royaume-Uni) | Virgin Media Two & Virgin Media Sport (Irlande)

Vendredi 1er octobre à 12 h 30 HE / 9 h 30 HP

Combat poids welters : Lewis longue (18-6) contre Michel Dubois (11-7)

Combat léger : Kane mousa (13-3) contre gallon Davy (18-7-2)

Combat de poids mouche : Elina Kallionidou (7-4) contre Petra Castkova (4-3)

Combat léger : Charlie leary (17-11-1) c. Benjamin Brander (13-8)

Combat poids welters : Jack Grant (17-7) c. Nathan Jones (13-10)

Combat poids plume : Fabacary Diatta (7-0) vs. Nathan se leva (7-3)

Combat de poids de paille : Chiara penco (5-3) contre Katharina Dalisda (5-2)

Combat de poids coq : Khurshed Kakhorov (7-0) contre Jair junior (7-2)

