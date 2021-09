Luigi a été trouvé dans un jeu de course Dreamcast

Le célèbre Mario de Nintendo a un frère nommé Luigi et pour une raison quelconque, le plus grand des frères a été trouvé dans un prototype du jeu de course Sega Dreamcast Sega GT. Luigi a été trouvé dans un prototype qui fait partie d’une sortie massive de plus de 40o prototypes Xbox et Dreamcast et de jeux inédits.

Cet étrange Luigi a été découvert par le conservateur du jeu vidéo CombyLaurent1 puis partagé sur Twitter. Ils ont trouvé Luigi dans une course secrète à l’intérieur du prototype inédit. CombyLaurent1 a déclaré à Kotaku que cette version du jeu n’était pas destinée à une sortie commerciale et ils théorisent que Luigi est ici comme une blague.

Hier, CombyLaurent1 a partagé avec le site Web de The Hidden Palace deux prototypes Dreamcast dans le cadre du « Project Deluge » en cours du site. Ce projet vise à cataloguer, préserver et publier des prototypes de jeux vidéo, des premières versions, des projets annulés, etc. L’équipe avait déjà publié plus de 700 prototypes PS2 et des versions inédites en mars 2021. Hier, le groupe a publié son dernier dump Deluge contenant 349 prototypes Xbox et 135 Dreamcast.

Cependant, CombyLaurent1 n’avait pas encore analysé les prototypes envoyés à Hidden Palace. Ils le font généralement à l’avance. Au lieu de cela, lors d’une diffusion en direct de Hidden Palace annonçant le dernier dump de jeux dans le cadre du Project Deluge, CombyLaurent1 est tombé sur le secret Luigi dans Sega GT. Il est caché dans une course nommée “SonyGT2” qui semble être une référence au jeu de course PlayStation Gran Turismo, contre lequel Sega GT était directement en compétition.

“Quand j’ai découvert Luigi hier, je riais aux éclats”, a déclaré CombyLaurent1 à Kotaku. « Je savais que ce genre de chose existait grâce aux anecdotes des vieux développeurs. Je n’aurais jamais pensé le rencontrer sur l’un de mes prototypes.

Pour autant que l’on sache, Luigi n’est pas dans la version commerciale finale de Sega GT ou de sa suite Xbox Sega GT 2002. CombyLaurent1 pense qu’il s’agissait d’une blague entre les développeurs travaillant sur le jeu, quelque chose pour les faire rire pendant qu’ils travaillaient. loin sur le coureur. Il n’a jamais été destiné à être trouvé ou vu par les joueurs.

Vous pouvez lire d’autres découvertes de CombyLaurenT1 sur le site Web Sega Dreamcast Info ou en les suivant sur Twitter. Et vous pouvez consulter tous les détails du projet Deluge sur le site Web de Hidden Palace.