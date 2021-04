Luigi arrive sur le thème Super Mario de LEGO ⋆ .

]]>]]>

Le Super Mario Bros. se réunira bientôt sous forme de brique alors que le groupe LEGO a dévoilé un autre ajout au thème LEGO Super Mario avec le cours de démarrage Adventures with Luigi (71387), qui est disponible en pré-commande maintenant, au prix de 59,99 $ / £ 49,99; regardez les images promotionnelles ici…

Faites découvrir aux fans de Super Mario ™ l’univers réel de LEGO® Super Mario ™ avec ce cours de démarrage Aventures avec Luigi (71387), comprenant une figurine LEGO® Luigi ™ pour un jeu interactif amusant. LEGO® Luigi ™ possède un capteur de couleur, un écran LCD pour afficher de nombreuses réactions instantanées au mouvement et un haut-parleur qui diffuse les sons et la musique emblématiques du jeu vidéo. Déplacez LEGO® Luigi ™ du tuyau de départ au poteau de but, collectez des pièces numériques pour lancer des défis de balançoire et de vol et interagir avec le? Figurines Block et Pink Yoshi, Boom Boom et Bone Goomba. Les briques de couleur marron nougat, qui signifient le biome de la tour, déclenchent différentes réactions de LEGO® Luigi ™. Cet ensemble de construction modulaire LEGO® de 280 pièces constitue un cadeau d’anniversaire ou de vacances amusant pour les enfants créatifs âgés de 6 ans et plus. Il peut être reconstruit et combiné avec d’autres ensembles LEGO® Super Mario ™ de plusieurs manières. La figurine LEGO® Luigi ™ est alimentée par 2 piles AAA (non incluses), offrant une expérience de jeu hautement interactive où les joueurs obtiennent des commentaires instantanés et des récompenses pour leur créativité. L’application gratuite LEGO® Super Mario ™ propose des instructions de montage, des conseils créatifs et une plate-forme sûre pour que les enfants puissent partager des idées. Pour une liste des appareils Android et iOS compatibles, visitez LEGO.com/devicecheck. Les ensembles de jeu LEGO® Super Mario ™ à collectionner amènent les personnages emblématiques de Super Mario dans le monde réel, offrant aux fans des moyens illimités pour agrandir, reconstruire, personnaliser et créer leurs propres niveaux uniques.

C’est l’heure de LEGO Luigi! Présentation du cours de démarrage LEGO Super Mario Luigi! Rencontrez Pink Yoshi et affrontez Boom Boom. Précommandez dès aujourd’hui! https://t.co/4honVzUGAK #LEGO #SuperMario #Luigi #Nintendo pic.twitter.com/CIpZwsVU95 – LEGO (@LEGO_Group) 20 avril 2021

