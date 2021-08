Luis Alberto Hernando et María Fuentes règnent sur la course de montagne Vistabella

08/03/2021 à 14h10 CEST

Sport.es

L’un des tests classiques de l’été, le Cursa par Muntanya de Vistabella, atteignait sa quatorzième édition, accueillant le Championnat Autonome Individuel et par Clubs de la discipline, en plus de marquer pour Série Skyrunner Espagne-Andorre. Et il l’a fait dans le respect des attentes créées à la fois par les coureurs et les fans qui sont venus à Vistabella pour vivre la compétition sur place.

Il se levait sur lui Parc Naturel de Penyagolosa, avec une température basse pour cette période de l’année et un vent fort, qui au fil de la journée s’est transformé en une forte chaleur que les coureurs ont dû subir dans la dernière partie de l’épreuve.

Comme prévu, les grands favoris pour remporter le Championnat Autonome, les coureurs Cristóbal Adell, Ricardo Cherta Oui Adil Moussoui, ont imposé un rythme de sortie fort. Ce trio a été rejoint Luis Alberto Hernando, Miguel Caballero Oui Pablo Villalobos, loin de la pression pour le championnat et montrant la qualité qu’ils chérissent.

Après les premiers kilomètres de marquer le coureur Adil Moussaoui, est reparti seul et ce n’est qu’à l’avant-dernière montée que le champion du monde Luis Alberto a continué à mener le test en atteignant la ligne d’arrivée de Vistabella et arrêt du chrono à 2h 14min 15sec, avec un avantage de plus d’une minute sur Moussaoui. Le corridor provincial a complété le podium Ricardo Cherta. A noter que les cinq premiers coureurs ont abaissé le record de l’épreuve.

Dans la catégorie féminine, avec l’absence de dernière minute du vainqueur de la dernière édition, Police Julia, le coureur Maria Fuentes a dominé l’épreuve en gérant le tempo de la compétition, remportant le doublé et marquant un temps final de 2h. 50min 25 sec. La deuxième place est allée à Eva Mesado. Derrière, la lutte pour la troisième place du podium a finalement opté pour Maria Ouvrière. Le coureur local a fait une course de moins en plus, profitant, en grand connaisseur de l’épreuve.

La Cursa per Muntanya de Vistabella clôture une nouvelle édition qui a permis de vivre une fête authentique dans le monde du sentier national, au retour des compétitions après la crise sanitaire. Seule une armée de plus de 200 volontaires, dans une population qui dépasse son registre municipal d’un peu plus de 300, réalise la passion pour la Cursa de chacun des habitants de Vistabella et permet à Vistabella de continuer à être Vistabella.