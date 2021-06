Luis Arias bat Jarrett Hurd dans une méga guerre

Luis Arias a soutenu son discours d’avant-combat cette fois. Un Arias agressif a stupéfié l’ancien champion de 154 livres Jarrett Hurd par décision partagée lors d’un match de 10 rounds des poids moyens sur l’undercard Floyd Mayweather-Logan Paul au Hard Rock Stadium. Arias a frappé durement les mains droites tout au long de leur combat et a tenu sa promesse d’entraîner Hurd dans le genre de combat qui a profité à Arias, qui a d’abord affronté l’entraîneur cubain respecté Ismael Salas dans son coin.

Le juge John Rupert a marqué son combat 95-93 pour Hurd, mais il a été rejeté par les juges Mark Streisand (97-93) et Toby Tamarkin (96-93), qui ont attribué à Arias la victoire. Arias, 30 ans, originaire de Milwaukee, avait une fiche de 0-2-1 lors de ses trois combats précédents. Après avoir perdu des décisions face à Daniel Jacobs et Luke Keeler et s’être battu pour un match nul en 12 rounds avec Gabe Rosado, Arias a remporté la plus grande victoire de sa carrière lors de son premier combat avec la société de promotion de Mayweather.

Arias, 30 ans (19-2-1, 9 KOs) s’est battu contre une coupure à l’œil droit et de la fatigue dans la seconde moitié de leur rencontre divertissante. Il a ensuite admis que Hurd l’avait “bourré” dans les tours ultérieurs et aurait pu l’assommer s’il avait été plus agressif.

Hurd, 30 (24-2, 16 KO), d’Acokeek, Maryland, a perdu pour la deuxième fois lors de ses trois derniers combats. Julian Williams l’a bouleversé en mai 2019 en remportant les championnats IBF, IBO et WBA des livres 154. Arias a attaqué Hurd avec un coup droit après le milieu du 10e et dernier tour. Plus tard le 10, Arias a attrapé Hurd avec deux autres mains droites qui ont semblé blesser Hurd, qui l’a tenu pour éviter d’autres dommages.

Arias a glissé sur la toile mouillée et est tombé moins de 10 secondes au neuvième round. Arias a de nouveau chuté à seulement 25 secondes du neuvième tour. L’arbitre Chris Young a semblé appeler cela un renversement, mais Arias en colère s’est plaint d’avoir clairement perdu l’équilibre.

Au milieu de la minute du neuvième round, Arias a frappé Hurd avec une main gauche juste après que Hurd ait décroché une main droite. Hurd a battu en retraite après avoir absorbé ce tir. La main droite d’Arias a atterri presque au milieu du huitième round. Arias a attaqué Hurd avec une autre main droite avec un peu moins de 30 secondes pour faire ce tour.

Arias est sorti de la main gauche basse de Hurd avec environ 1:25 pour le septième tour. Hurd a été prévenu, Arias a fait une courte pause et l’action a repris assez rapidement. Presque aussitôt qu’ils se sont retrouvés, cependant, Hurd a de nouveau frappé Arias bas, avec une autre main gauche. Arias a pris une autre courte pause après que Hurd ait été averti et ils se sont rencontrés à nouveau. Une main droite dure d’Arias a atterri avec environ 35 secondes à faire au septième tour.

Hurd a décroché deux coups puissants dans les 50 secondes du sixième tour. Hurd a fait vibrer un Arias rapidement épuisant en atterrissant sur le côté de sa tête dans la dernière minute du sixième tour, ce qui a amené Arias à le tenir et à bouger.

Arias a attrapé Hurd avec une couleur à droite à la fin du sixième tour. Une combinaison de gauche et de droite par Arias a atterri à seulement 30 secondes du cinquième tour. Une autre combinaison droite-gauche d’Arias a atterri juste après la marque à mi-chemin du cinquième tour.

Arias a cloué Hurd avec un crochet gauche court avec environ 55 secondes à jouer au cinquième tour. Arias a semblé fatigué plus tard au cinquième tour, mais a réussi trois coups puissants juste avant que la cloche ne sonne. Hurd et Arias ont échangé de solides crochets gauches de 1:20 au quatrième tour. Une main droite d’Arias a déséquilibré Hurd avec 1:20 à jouer au quatrième tour.

Hurd a atterri avec un uppercut droit plus tard au quatrième tour, mais a mangé la main droite d’Arias avant et après l’atterrissage de ce coup. Un crochet gauche d’Arias a soutenu Hurd avec environ 50 secondes à faire au troisième tour. Une main droite d’Arias a semblé ouvrir une coupure sur l’œil gauche de Hurd à la fin du troisième tour. Arias s’est battu avec un sentiment d’urgence lors de ce troisième tour en raison de la coupure qu’il a subie à l’œil droit au deuxième tour.

Arias a frappé Hurd avec un uppercut droit puis un droit sur le côté de sa tête environ 45 secondes après le troisième tour. Arias a ensuite repoussé Hurd contre les cordes et a atterri durement à droite puis à gauche. Arias a percé Hurd avec une main droite de 1:10 au deuxième tour. Arias a atterri avec deux autres droits sur le côté de la tête de Hurd après le milieu du deuxième tour. Une des mains droites de Hurd a ouvert une coupure sur l’œil droit d’Arias plus tard au deuxième tour, mais Arias a attaqué Hurd avec un crochet gauche qui l’a déséquilibré vers la fin de ce tour.

Arias a glissé sur une toile humide au début du deuxième tour, quand il a commencé à pleuvoir beaucoup plus fort que dimanche soir. L’anneau et ses abords étaient recouverts, mais pas assez pour que la toile reste complètement sèche. Les ouvriers ont essuyé le ring au mieux avec des serviettes et l’action a repris quelques minutes plus tard. Arias a frappé un coup droit avec 1:15 à faire au premier tour, mais Hurd a continué. Arias a également décroché un gauche au corps de Hurd dans la dernière minute du premier tour.