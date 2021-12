Luis Bárcenas démissionne pour faire appel de la sentence sur la réforme du PP à Gênes

30/12/2021 à 19:01 CET

L’ancien trésorier du PP Luis Bárcenas a anticipé devant le Tribunal national que ne fera pas appel de la condamnation prononcée le 28 octobre, quoi dIl a conclu que les travaux de réforme du siège « populaire » à Gênes ont été partiellement payés avec la « case b », demandant que la fermeté de la la peine de deux ans de prison qui est tombée à ce titre, afin de demander ultérieurement le cumul de toutes les pénalités qu’il a reçues.

Dans une lettre du 17 décembre, à laquelle Europa Press a eu accès, la défense de Bárcenas indique que, après que l’Audiencia Nacional eut statué sur sa demande de clarification, de rectification et de complément d’arrêt, elle n’avait pas formulé la préparation de l’appel avant La Court Suprême, excluant ainsi qu’il va contester la peine.

En conséquence, exige que la décision soit déclarée définitive « afin d’en demander ultérieurement le cumul à la procédure d’exécution » que se inició tras la sentencia firmada por la Audiencia Nacional en mayo de 2018 sobre la primera época de la trama ‘Gürtel’, y ratificada en octubre de 2020 por el Tribunal Supremo, con la que Bárcenas fue condenado a 29 años y un mes de prison.

La défense encadre cette requête dans les articles 76 du Code pénal et 988 du Code de procédure pénale, qui établissent les calculs pour fixer le délai maximum d’exécution effective de la peine, qui « Elle ne peut excéder le triple de la durée de la peine la plus grave. »

Dans le cas de Barcenas, la peine la plus grave est celle qu’il a reçue avec ‘Gürtel’ à quatre ans de prison pour un crime de blanchiment d’argent ou pour un contre le Trésor public, ainsi le tribunal qui a jugé cette affaire a fixé que la peine maximale à purger par l’ancien trésorier du PP est de 12 ans de prison.

Est Dernière peine pour la ‘boîte b’, à deux ans de prison, le calcul actuel ne changerait pas, étant donné que la peine la plus lourde est toujours de quatre ans, bien que la loi impose que « lorsque le coupable de plusieurs infractions pénales a été condamné dans différentes procédures pour des faits qui pourraient faire l’objet d’un seul (…) le juge ou le tribunal qui avait prononcé la dernière phrase (…) procédera à la fixation de la limite d’exécution des peines prononcées.

Permis pénitentiaires

Barcenas déjà a bénéficié de plusieurs congés de prison après avoir purgé un quart de sa peine en février dernier, à la suite de calculs effectués par la Haute Cour nationale.

L’ancien chef des comptes « populaires » Il est entré dans la prison de Soto del Real en pleine enquête sur l’affaire ‘Gürtel’, entre juin 2013 et janvier 2015. Il y est retourné en mai 2018, après la première condamnation pour le complot mené par Francisco Correa, et y est resté depuis.

Rappelons que Bárcenas est plongé dans une autre affaire liée à ‘Gürtel’ où il essaie de déterminer si les prétendus dons reçus par le PP pour sa ‘boîte b’ visaient à obtenir des attributions spécifiques de marchés publics, le cas de la so -appelées « commissions finalistes ». Le juge Santiago Pedraz a mis fin à l’instruction mais il est toujours en attente de recevoir les derniers rapports pour décider de déposer ou de traiter.

De plus, Barcenas figure comme la principale victime de l’espionnage que lui et son entourage auraient souffert avec ‘Kitchen’, une opération qui aurait été montée entre 2013 et 2015 par le ministère de l’Intérieur, avec des moyens de police et des fonds réservés, pour voler toute documentation compromettante qu’ils pourraient avoir à l’ancien trésorier et sa famille PP et ses dirigeants pour l’empêcher de tomber entre les mains de la Justice.