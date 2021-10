Luis Campos, Luis Campos, le ‘Monchi’ portugais derrière le miracle du LOSC Lille en Ligue 1 qui sonne pour Newcastle

14/10/2021 à 18h15 CEST

Artur López

Luis Campos, un nom inconnu du grand public sonne comme le nouveau directeur sportif de la Newcastle. Cependant, son nom prend une importance vitale lorsqu’on souligne que seules deux équipes ont réussi à briser l’hégémonie du PSG en Ligue 1 au cours des neuf dernières années : Monaco et Lille. Le portugais était le dénominateur commun de ces succès, occupant la position dans le gestion sportive des deux clubs au cours de leurs dernières étapes les plus réussies.

L’exploit de Luis Campos ne se réduit pas seulement à l’obtention de résultats sportifs. Le football est une activité qui implique que de nombreux clubs, ceux qui ne disposent pas d’un « État pétrolier » pour les soutenir, doivent tirer le meilleur parti de leurs joueurs, à la fois sur le terrain et dans leurs bureaux. Le Monacó a traversé cette étape utopique pendant un temps où tout ce qui a obtenu tout ce qu’il voulait. Le milliardaire Dmitry Rybolovlev a acquis le club et injecté une somme d’argent importante, ce qui a conduit à des signatures telles que celles des Colombiens James Rodríguez et Falcao, chacun pour 45 millions d’euros.

Créateur d’une génération dorée

Cependant, des années plus tard, le temps des vaches maigres est arrivé au club monégasque, qui a dû boucler sa ceinture et réfléchir sérieusement à chaque étape du marché des transferts. Pour cela, ils ont eu Luis Campos, directeur sportif et chasseur de talents qui a obtenu des millions de ventes après le championnat de Ligue 1 en 2017 et les demi-finales de la Ligue des champions. Mbappé, qui avait atterri gratuitement dans le club de la Principauté des années auparavant, s’est envolé pour Paris contre paiement de 145 millions d’euros, un pâturage qui a fait de lui la deuxième signature la plus chère de l’histoire. La perle française a été suivie par d’autres comme Lemar, qui s’est envolé pour l’Espagne pour environ 70 millions, Bakayoko, qui a signé pour Chelsea pour 40 millions, et Bernardo Silva, qui a également atteint le Premier ministre pour 50 millions.

Lors de la saison 2017/18, Luis Campos a déménagé dans une autre entité et a signé pour le LOSC Lille pour effectuer une tâche similaire. Le résultat, pratiquement le même. Campos a baigné le club dans l’or avec des ventes juteuses comme Nicolás Pépé pour 80 millions, Rafael Leao pour 35 ou Victor Oshimen pour 70. La bénédiction économique que ces ventes supposaient pour Lille s’explique par la faible valeur d’achat : Pépé a signé à Angers pour seulement 10 millions, tandis qu’Oshimen, son remplaçant, a coûté 12 « kilos ». Bien que Campos ait quitté l’entité avant d’être sacré champion de Ligue 1 en 2021 sur le tout puissant PSG, la gloire dans la ligue soutient sa gestion.

L’observatoire de la FIFA CIES a placé le Lille comme le club avec les plus fortes plus-values ​​de transferts ces dernières années avec 191 millions d’euros de solde positif. La statistique représente l’équilibre entre les achats et les ventes. L’autre miracle de l’ingénieur sportif, le monégasque, Il est quatrième sur la liste pour ses 132 millions de bénéfices. La crise du Covid-19, qui a contraint à la baisse des budgets comme celui du Barça, rend plus que jamais nécessaire la présence d’hommes comme Luis Campos dans un grand club. En fait, les médias ont déjà lié le Portugais avec le Real Madrid dans ce qui aurait été sa deuxième étape après avoir travaillé avec José Mourinho.