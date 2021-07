Luis Carpizo renforcement des concurrents parle

Telemundo Les nouveaux renforts d’Exatlon USA

Les dernières semaines de la cinquième saison d’EXATLON États-Unis ont été assez inattendues avec toutes sortes de situations entre les concurrents, dont l’arrivée de nouveaux renforts dans les deux équipes.

En plus de l’incorporation de Génesis Romero et Diana Juarez, pour les Contendientes et les célébrités, Luis Carpizo et Dennis Hernández sont venus du côté des messieurs.

Et après avoir fait ses premiers pas sur les circuits EXATLON avec l’équipe des Bleus, Luis Carpizo a non seulement démontré un pouvoir énorme sur son rival, Dennis Hernández, en le battant 3 fois, mais il a aussi lancé des propos assez durs à l’encontre de son rival, à qui il s’est qualifié. comme n’étant pas l’un des meilleurs athlètes.

Carpizo, qui est footballeur universitaire et également mannequin de fitness, a parlé très honnêtement de l’émotion que ses premiers triomphes ont produite, mais a déclaré qu’il s’attendait à affronter les grands de la réalité, car comme il l’a souligné, Dennis Hernández ne l’est pas.

Le compte EXATLON sur Instagram a présenté une vidéo dans laquelle l’animateur de l’émission interroge l’athlète sur ce qu’il ressentait face à Hernández et sur ses sentiments au milieu du combat avec son adversaire.

« Luis Carpizo mentionne être prêt à affronter les meilleurs et les plus expérimentés des concurrents #ExatlonEEUU. Nous serons attentifs à sa performance », a déclaré l’émission Telemundo sur son Instagram, où le mexicain Carpizo était sincère.

« La vérité est que (j’ai ressenti) beaucoup d’émotion. Je n’avais jamais fait de circuit et c’était cool. C’était assez difficile », a commencé par dire le nouveau participant d’EXATLON. Denisse a résisté un peu. Je me sentais plutôt bien, mais je sais que c’est un avant-goût. Il reste à affronter les bons, les bons, les bons, déjà avec beaucoup d’expérience ».

Après les déclarations de Carpizo, le Mexicain de la ville de San Diego, a reçu tout le soutien des Bleus, qui n’ont pas hésité à exprimer leur confiance.

« Allons-y avec tout Luis, montrez quel guerrier vous êtes. 👊🏼🔥💪🏼💙💙💙 ”,“ Laissez mes prétendants se battre pour la forteresse 💙💙💙💙💙🔵🔵🔵💯💯💯💯💙💙💙💙💙💙 ”,“ 💙 Avec tout Luis! ”,“ Vous êtes de le meilleur », étaient quelques-uns des commentaires faits par les fans de Carpizo d’aujourd’hui sur Instagram.

Le Bronco a également expliqué à quel point il était inconfortable pour lui de se rendre à la cabine, notamment à cause de la qualité des lits, mais il a dit qu’il est entre ses sourcils que son équipe gagne la forteresse pour profiter des miels de cet endroit.

