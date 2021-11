Luis Castillo a battu Licey d’une manière unique après un énorme zéro

Releveur Luis Castillo de la Aguilas Cibaeñas il était obsédé par tout Tigres del Licey après avoir obtenu un zéro extraordinaire dans le LIDOM.

Castillo, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs releveurs de la LIDOM au cours des deux dernières saisons, a tendance à faire ses dribbles quelle que soit l’équipe qui se trouve devant lui, c’est son style de jeu.

Cette fois, c’était au tour des Tigres del Licey, il a réussi à éliminer Carlos Franco avec les bases chargées pour terminer la huitième manche et laisser le rival sans but, se frappant plusieurs fois la poitrine et restant debout sur le monticule, regardant vers sa pirogue et en faisant le célèbre basket-ball perreo « Ils sont mes enfants ».

La saison dernière, il a également fait des « perreos » aux Toros del Este, car il a su être dans de nombreuses circonstances où il est en dessous des cotes et finit par gagner, il vise à être le plus proche de l’élite des Águilas Cibaeñas dans un certain moment, car c’est déjà le préparateur.

Castillo appartient aux Diamondbacks de l’Arizona dans la MLB, il a une bonne balle rapide et des breakers super inconfortables pour les frappeurs, il a un contrôle unique avec sa balle rapide et il s’est avéré prêt pour les moments de pression.