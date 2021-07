Luis de la Fuente a utilisé 20 joueurs en 2 matchs

En prévision du duel de ce mercredi (13h00 heure péninsulaire) avant Argentine (la troisième et dernière de la phase de groupes du tournoi de football masculin de la Jeux de Tokyo 2020), il reste à voir dans quelle mesure les « onze » Espagne de Luis de la Fuente concernant les alignés dimanche dernier contre Australie. Lors de cette réunion, un total de cinq changements se sont produits dans l’équipe de départ par rapport à l’équipe qui a sauté sur le green de départ lors du premier match contre Egypte. Plus précisément, ils sont entrés Gilscar Gil, Cucurella, Zubimendi, Carlos Soler et Javi Puado au lieu de Mingueza, Miranda, Mikel Merino, Dani Ceballos Oui Marco Asensio.

Sur les cinq partants, tous sauf Carlos Soler a fait ses débuts car ils n’avaient pas eu de minutes devant Egypte, et avec lui le nombre de joueurs utilisés par Luis de la Fuente Sur les deux matches joués, il est passé à 20. En fait, tous les joueurs de champ ont été vus sur le green et les seuls qui n’ont pas participé à ce jour sont les gardiens de but. Alvaro Fernández et Ivan Villar, pour l’instant dans l’ombre de Unai Simon.

Luis de la Fuente Il les a tous branchés et maintenant ce qu’il doit faire est d’allumer l’ampoule pour les quarts de finale demain avant Argentine.