Luis de la Fuente espère que Luis Enrique remportera l’Eurocup et continuera pendant de nombreuses années sur le banc de l’Espagne

06/08/2021

Le 09/06/2021 à 11h38 CEST

Sport.es

Luis de la Fuente s’est présenté comme futur entraîneur de l’équipe senior après la victoire contre la Lituanie (4-0) lors du dernier match amical avant l’Euro. Bien entendu, l’entraîneur des U21 a souligné qu’il s’attend à ce que Luis Enrique soit en poste pendant de nombreuses années.

« J’apprécie mon travail et à la disposition de ce que dit la RFEF. J’ai réalisé un rêve. Je suis fier d’avoir dirigé même une fois vers l’absolu et j’espère qu’à l’avenir ce sera reproductible. Je me vois préparé et j’espère que les temps sont remplis, mais sans précipitation “, a déclaré un De la Fuente qui a précisé que son rêve n’avait aucune envie de passer la chaise à l’entraîneur espagnol actuel:Nous avons un grand entraîneur, Luis Enrique, et j’espère qu’il nous conduira à être champions d’Europe et qu’il durera de nombreuses années.& rdquor ;.

De la Fuente était très heureux pour ses joueurs, qui ont eu l’opportunité de faire leurs débuts avec l’équipe senior en raison du positif de Sergio Busquets : “Je suis fier des joueurs qui ont réalisé des performances exceptionnelles ces deux dernières années.. Sa croissance a été exceptionnelle. Je suis fier d’avoir apprécié de bonnes personnes avec de nombreuses valeurs et de qui j’ai beaucoup appris, car elles sont très généreuses.”

L’entraîneur des U21 a expliqué qu’avant le match il avait invité ses joueurs à profiter du moment : “Nous avons essayé de valoriser le moment que nous allions vivre, un moment unique que j’espère pourra se répéter. Nous avons eu l’occasion de rentrer dans l’histoire, de débuter avec l’absolu et dans une situation très difficile pour la société“.

De la Fuente, également responsable de l’équipe olympique, a expliqué qu’il donnerait la liste des Jeux Olympiques au Japon au dernier moment, lorsqu’il connaîtra les joueurs sur lesquels il peut compter : « Dans des circonstances normales, nous aurions déjà attendu le Championnat d’Europe, mais dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas prévoir. Nous allons précipiter les délais pour faire le moins d’erreurs possible“.