Luis de la Fuente est apparu devant les médias dans l’avant-première de l’Espagne

07/06/2021 à 22:27 CEST

Luis de la Fuente, entraîneur des U21, Il siègera demain mardi sur le banc de Butarque face à la Lituanie en tant qu’entraîneur de l’absolu, ce qui l’excite, mais qui a fait comprendre qu’il ne couvre qu’une vacance provisoire. “J’ai l’impression que l’entraîneur des U21 et mon professionnalisme ou celui du staff technique n’y changeront rien.. J’ai la même illusion et le même désir de représenter l’Espagne”, a-t-il déclaré.

Sur un cas hypothétique de coronavirus dans le staff de Luis Enrique, à De la Fuente ne pense même pas à être son remplaçant en Coupe d’Europe 2021 : “Ça n’arrivera pas. je n’y pense pas. Si je devais l’être, je serais préparé, bien sûr, et la Fédération peut dormir tranquille.”

De la Fuente a été appelé en urgence après le positif de Sergio Busquets pour assembler l’équipe et a expliqué le processus : “Il y a 48 heures, j’étais en Slovénie à l’Euro, hier dans ma ville et aujourd’hui ici. A situations exceptionnelles, solutions exceptionnelles. Nous sommes prêts. On quitte nos vies pour que tout aille bien, les protocoles fonctionnent bien et me voilà calmement et tranquillement. J’ai hâte de jouer.”

Parlez avec Luis Enrique

Le technicien a expliqué qu’il avait parlé avec Luis Enrique “des aspects tactiques, de la connaissance du rival (Lituanie), pour préparer le match de demain. J’ai aussi fait part de mon soutien car je sais à quel point la situation est difficile.”

De la Fuente affronte le jeu “avec une énorme illusion, ce n’est qu’un match amical pour les gros titres”Nous allons sortir et gagner” et il a ajouté que “pour nous c’est historique car nous serons des entraîneurs et des joueurs de l’absolu, l’illusion déplace des montagnes et ce sera une très belle journée”.

L’entraîneur des U21 a aussi vécu dans une bulle, dans le cas de Moncayola, et a expliqué comment je travaille avec les protocoles pendant ces jours : « La situation nous empêchait d’être ensemble, nous avions des discussions télématiques, mais nous nous y sommes habitués et émotionnellement nous l’a surmonté. . Il y avait d’abord une tension extrême en raison de la peur que quelqu’un puisse être infecté, mais le moral a augmenté au fur et à mesure que les points négatifs sont sortis ”

De la décision de Luis Enrique de convoquer 24 footballeurs pour le Championnat d’Europe alors que la limite était de 26, De la Fuente a commenté que “Ce n’est pas un coup de tête, on ne prend pas des décisions de ce genre sur un coup de tête. Il faut respecter la décision et c’est surement pour le mieux.”

De la Fuente a également donné son avis sur la vaccination des sportifs pour les Jeux et des footballeurs et justifié qu’ils avancent parce que « Nous allons représenter notre pays.