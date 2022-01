Luis Diaz a marqué un superbe but en solo contre Manchester City en Ligue des champions et pourrait faire un transfert de 60 millions de livres sterling à Liverpool

Liverpool est sur le point d’obtenir la signature de l’ailier de Porto Luis Diaz pour 60 millions de livres sterling.

Avec Sadio Mane et Mohamed Salah en service à la Coupe d’Afrique des Nations et les Reds se battant pour rester dans la course au titre de Premier League, ils pourraient passer pour le colombien Diaz dans la fenêtre de transfert de janvier.

Diaz est en feu au Portugal et pourrait être en route pour Liverpool

Selon The Sun, le joueur de 24 ans a été identifié comme un ajout de qualité qui peut défier leurs deux stars offensives et leur donner un coup de pouce vital pour la seconde moitié de la saison.

On pensait que Diaz était une cible estivale pour Jurgen Klopp, mais avec son équipe souffrant d’un certain nombre de blessures et de cas de COVID-19, ils pourraient appuyer sur la gâchette d’un accord ce mois-ci, pour un peu moins de sa clause de libération de 67 millions de livres sterling.

Les Reds ont perdu sept points lors de leurs trois dernières sorties en championnat et une extension de ce blip entraverait sérieusement leurs ambitions pour le titre avec Man City 11 points d’avance au sommet.

Klopp est un grand admirateur des qualités de Diaz et a vu l’ailier de près cette saison lorsqu’il a disputé les deux matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions contre son équipe.

Le but de Diaz contre City en Europe lui a valu beaucoup plus d’attention

Aimera-t-il jouer en Angleterre comme il l’a fait ce soir-là ?

L’international colombien a également attiré l’attention de nombreux grands clubs lorsqu’il a marqué un superbe but en solo contre Manchester City lors de la même compétition la saison dernière.

Récupérant le ballon sur le flanc gauche, Diaz s’est frayé un chemin à travers le terrain avant de tirer à la maison sur le côté droit de la surface de réparation.

Diaz a été co-meilleur buteur de la Copa America l’année dernière aux côtés de l’Argentin Lionel Messi avec quatre buts alors que son pays a terminé troisième.

Il est le meilleur buteur de Porto avec 14 buts toutes compétitions confondues cette saison, tout en ajoutant trois passes décisives.

Quel excellent but individuel de Luis Díaz ! ?? Il n’y avait pas moyen d’arrêter le Colombien… Un début de cauchemar pour Man City ! pic.twitter.com/FbOw1xCCmo – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 21 octobre 2020