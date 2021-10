Luis Diaz renvoie la star de Man Utd Fred à Carrington avec une compétence scandaleuse

Le Brésilien a eu un temps torride contre la Colombie (Photos: Gol Caracol / AP)

La star de Manchester United, Fred, a subi un moment de pure magie de la part de l’ailier colombien Luis Diaz, le milieu de terrain étant retourné à l’envers lors du dernier match de qualification pour la Coupe du monde du Brésil.

Les deux équipes se sont rencontrées dimanche soir à Barranquilla, où les visiteurs cherchaient à maintenir leur record de 100% de victoires en qualification, bien qu’ils aient été tenus à un match nul 0-0.

Le Brésil avait remporté ses neuf précédents éliminatoires consécutifs et avait des chances de remporter les trois points contre la Colombie, les deux équipes attaquant à volonté dans une dernière demi-heure électrique.

Fred n’a pas eu le meilleur match alors que le Brésil a fait match nul avec la Colombie (Photo: EPA)

Bien qu’aucune des deux équipes n’ait pu trouver une percée décisive, la star de Porto Luis Diaz a illuminé le match – et a peut-être donné des cauchemars au milieu de terrain Fred dans le processus.

L’ailier – et sa victime – sont devenus viraux lorsque Diaz a réussi une superbe habileté sur la signature, attirant Fred alors qu’il retenait simultanément Marquinhos avant de lancer le ballon vers le haut et autour du dos du milieu de terrain de United.

Fred était impuissant à faire quoi que ce soit alors que Diaz s’éloignait, ajoutant l’insulte à la blessure en déchargeant le ballon avec une passe sans regard pour faire bonne mesure.

Malheureusement pour Fred, ce n’est peut-être pas la dernière fois qu’il affronte le filou colombien, qui serait sur la liste de souhaits d’une multitude d’équipes de Premier League, dont Everton et Newcastle United.

Diaz a commencé la saison en feu, marquant six buts en huit matches de championnat pour Porto, et il y a des suggestions que la partie portugaise exigera au moins 50 millions de livres sterling pour lui.

Fred avec la meilleure chance jusqu’à présent pour le Brésil mais il n’a pas pu atteindre la cible ! ????¬ L’homme de Manchester United attend toujours son premier but international ð????§ð????· pic.twitter.com/LWC3oJAnfd – Premier Sports (@PremierSportsTV) 10 octobre 2021

Fred, quant à lui, a joué les 90 minutes complètes dans le match nul et a raté une occasion en or d’ouvrir le score en première mi-temps, mais a fait exploser son effort au-dessus de la barre.

United devra se passer à la fois du joueur de 28 ans et de son compatriote Edinson Cavani lors du premier match de retour après la pause internationale contre Leicester City ce samedi alors que le Brésil doit affronter l’Uruguay vendredi.



