Luis Díaz – Révélation de la Copa América

13/07/2021 à 19:57 CEST

L’ailier colombien Luis Fernando Diaz est passé en seulement six ans d’être un membre timide et sous-alimenté de l’équipe indigène de Colombie à la révélation de la Copa América du Brésil 2021, dont il était le meilleur buteur à égalité avec Lionel Messi. Le joueur du club portugais de Porto, qui a déjà été champion de Colombie et du Portugal, a été finaliste de la Copa América of Indigenous Peoples 2015 avec l’équipe colombienne à l’âge de 18 ans et maintenant, avec 24, troisième de la Copa América avec le café combiné.

Le choix de l’ailier comme révélation de la Copa América a été annoncé ce mardi par le Groupe d’étude technique (GET) de la Confédération sud-américaine de football (Conmebol), composé des Colombiens Francisco Maturana et Carlos Restrepo, des Uruguayens Daniel Bañales et Gerardo Pelusso, des Argentins Sergio Batista et Nery Pumpido, et du Brésilien Oswaldo De Oliveira Filho.

En plus de terminer leader du classement des buteurs de la Copa América, avec 4 buts, le même que Messi, il était la grande figure de la Colombie, troisième au classement après avoir battu le Pérou 2-1 dans le duel pour le bronze avec deux buts de Diaz. Ses cibles sont aussi parmi celles considérées comme les plus belles du tournoi qui s’est conclu dimanche par la victoire de l’Argentine sur le Brésil en finale, dont celle qu’il a remportée contre Canarinha avec une luxueuse pirouette en l’air et celle qu’il a infligée aux Argentins après avoir couru la moitié du terrain.

Les deux buts qui ont permis à la Colombie de vaincre le Pérou dans le match de bronze étaient également remarquables, le premier après avoir poussé un ballon avec une épaule et parcouru la moitié du terrain et le second après avoir échappé à plusieurs rivaux et tiré de l’extérieur de la surface. Díaz apparaît également dans le onze idéal de la Copa América dans un trio d’attaquants comprenant Messi et le Brésilien Neymar.

🙌 Le 11 idéal ! C’est ainsi qu’est sortie l’équipe constituée du Groupe d’Etudes Techniques CONMEBOL. Ou 11 idéal ! C’est pourquoi il a signé une équipe composée du Groupe d’Etudes Techniques CONMEBOL #VibraElContinente #VibraOContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/ao5vQCLUNN – Copa América (@CopaAmerica) 13 juillet 2021

Son avenir a changé quand, à 17 ans, il sSon père l’a emmené à Bogotá pour être soumis au processus de sélection des membres de l’équipe colombienne qui disputerait la Coupe de l’America des Peuples Indigènes, dont la seule édition a eu lieu au Chili en 2015. Malgré son apparence rabougrie et sa malnutrition manifeste, il s’est démarqué parmi les footballeurs examinés et a été appelé pour l’équipe nationale qui s’est rendue au Chili , où marqué deux buts qui a aidé la Colombie à se qualifier pour la finale du tournoi, dans laquelle elle a été battue par le Paraguay.

Díaz a eu la chance qu’une des figures qui ont accompagné l’équipe indigène au Chili soit Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, l’une des plus grandes idoles du football colombien et qui, après l’avoir observé, Il n’a pas hésité à le recommander au club junior de Barranquilla. Avec le Junior, déjà en tant que professionnel, le guajiro a été champion de la Coupe de Colombie en 2017, de la Ligue colombienne en 2018 et de la Super Ligue du café en 2019 et finaliste de la Coupe d’Amérique du Sud 2018.

Son football a attiré l’attention des clubs européens et en 2019, il a été signé par Porto pour 7 millions d’euros. Sa valeur a bondi de manière significative après la Copa América, puisque le club portugais, devant le grand intérêt suscité, a annoncé son intention de fixer une clause de résiliation de 80 millions d’euros. Le club portugais n’est pas disposé à Cédez à l’une des stars qui lui ont permis de remporter la Primeira Liga, la Coupe du Portugal et la Super Coupe du Portugal l’an dernier.