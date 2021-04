Luis Enrique a analysé la situation de Sergio Ramos en équipe nationale après la victoire de l’Espagne contre le Kosovo

31/03/2021

Luis Enrique s’est montré très satisfait de la victoire de l’Espagne face au Kosovo (3-1) qui permet à l’équipe espagnole de fermer cette fenêtre FIFA en tant que leader du groupe B en qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. Le coach a dédié quelques mots à Sergio Ramos, qui est revenu pour être un remplaçant, mais a ajouté une nouvelle internationalité en sortant du banc dans la dernière ligne droite.

L’entraîneur espagnol est revenu pour régler les controverses concernant la situation du défenseur central du Real Madrid en équipe nationale, louant l’attitude de son capitaine.

«Qu’en est-il de Sergio Ramos est plus simple que vous ne le pensez» a commencé par dire un Luis Enrique qui a souligné le leadership du camero: «Son attitude est abordable. Les leaders se montrent également lorsqu’ils doivent être sur le banc et Ramos est un leader à la fois sur et en dehors du terrain. «

L’Asturien est allé plus loin: « Je donne toujours l’exemple aux jeunes. Avoir l’attitude qu’il a est très difficile, car l’ego des joueurs est très grand, mais avec Ramos il n’y a jamais de problèmes. C’est un exemple que vous jouiez en tant que partant, que vous sortiez du banc ou que vous ne jouiez pas. « L’entraîneur espagnol a rappelé qu ‘ » il sort d’une blessure « , pour expliquer le peu d’importance que cette fenêtre de la FIFA a eue dans les trois Jeux.

« Unai me donne toute confiance »

Luis Enrique a également défendu Unai Simón, qui a été décrit dans le but du Kosovo dans ce qui était son sixième match consécutif en tant que partant sous les bâtons du but de l’Espagne.

Le gardien de l’Athletic a eu un mauvais départ qui a permis à Halimi de marquer le but kosovar. « Unai doit faire tout ce qu’il fait, car cela me donne toute confiance », a déclaré sans hésiter le sélectionneur espagnol, qui a justifié l’erreur de son gardien: « Nous disons à Unai de dominer le jeu de passes et de couvrir la ligne défensive, car nous la dépassons beaucoup« .

L’Asturien a conclu: « Surmonter les erreurs est aussi un test pour un footballeur et Unai sait que je ne juge pas par des erreurs » –

« Pau Torres sera à l’Eurocup »

Peu enclin à donner des indices sur ses intentions, Luis Enrique a été assez clair lorsqu’il a été interrogé sur les joueurs qui iront au Championnat d’Europe cet été. L’Asturien a même donné un nom qui n’a pas été dans cet appel pour cause de blessure, celui de Villarreal central Pau López.

« Ces 24 joueurs qui ont participé à cet appel ont de nombreuses options pour être dans l’Eurocup, mais il y en a dix autres qui peuvent venir« a expliqué un Luis Enrique qui n’avait aucun scrupule à dire que » Pau Torres sera là « lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait mettre en avant un nom de ceux qui n’avaient pas participé à ces trois matches.

« Le manque du monsieur n’aurait pas été remarqué »

Luis Enrique a également analysé l’incident dans l’ascenseur de l’hôtel de concentration qui l’a presque empêché de diriger Espagne-Kosovo. L’entraîneur a été coincé dans l’ascenseur avec six membres de son staff pendant une heure et est arrivé à La Cartuja avec le match déjà commencé.

Les footballeurs sont partis dans le bus à l’heure prévue et Luis Enrique et ses collaborateurs ont voyagé dans une voiture privée RFEF une fois que les travailleurs ont résolu le problème et ont pu le faire sortir de l’ascenseur.

L’Asturien a pris l’accident avec bonne humeur: « Je n’ai jamais pensé que cela n’arriverait pas, mais nous avions un plan B et des employés très compétents pour résoudre le problème.. Le manque d’entraîneur n’aurait pas été remarqué. «

Concernant la victoire contre le Kosovo, il a assuré qu’il partait «très content de ce que j’ai vu face à un adversaire qui a été un peu plus craintif et qui a changé le système en raison de notre niveau. Nous l’avons fait plusieurs fois et nous n’avons eu besoin que de plus de succès« .