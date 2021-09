Luis Enrique a dédié un peigne aux tribunes

in

09/03/2021

Act à 11:58 CEST

Espagne est tombé vaincu avant Suède 2-1 dans le match de qualification pour le Qatar Coupe du monde 2022 et il semble que son sélecteur, Luis Enrique, n’a pas bien pris la défaite.

En effet, selon la presse suédoise, un fan espagnol qui était dans le Arène des amis de Stockholm il a crié “rentre chez toi” après l’accident, auquel l’entraîneur espagnol aurait réagi en se tournant vers les tribunes et en lui dédiant un peigne.

L’événement s’est produit après le coup de sifflet final du match et n’est pas passé inaperçu des fans présents au stade Solna, ils ont vu Luis Enrique pointer son majeur.

Lasse Granqvist, présentateur d’émissions sportives dans le pays nordique, a donné son avis sur la réaction de l’entraîneur asturien : “Il n’est pas inconcevable que Luis Enrique puisse être puni plus tard pour cet acte. On verra les répercussions, c’était un geste dédié à quelqu’un dans le public en réponse à quelque chose qui a été crié et dit, mais tant qu’un entraîneur est encore dans le domaine technique, ça compte pour que l’UEFA s’y penche éventuellement”.