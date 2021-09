Luis Enrique a parlé de Jordi Alba avant le Kosovo

07/09/2021 à 20:02 CEST

Luis Enrique Martínez est apparu lors d’une conférence de presse à Pristina, la capitale du Kosovo, pour évaluer le match de qualification de la Coupe du monde du Qatar en 2022. Lucho a précisé que Jordi Alba est apte à jouer, malgré un léger inconfort, et j’ai remarqué que “Ce sera l’un des matchs les plus difficiles du groupe, ils vont nous compliquer la vie car ils sont courageux“.

Lucho a d’abord été interrogé par la presse locale et le conflit politique a éclaté. L’Espagne ne reconnaît pas le Kosovo en tant que pays et continue de ressentir du ressentiment envers le parti de Séville, où le gouvernement espagnol a donné des instructions pour traiter formellement les autres rivaux différemment. Par exemple, le gouvernement a demandé que on parlerait de « territoire du Kosovo », de « Fédération du Kosovo » ou de « kos ». L’entraîneur a évité la polémique et a souligné qu’« ici l’ambiance est parfaite, avec des gens instruits et il n’y a pas de problème. Nous sommes ici pour jouer et profiter du football, pas pour parler de politique & rdquor ;.

L’Asturien a expliqué que les 23 joueurs qui ont voyagé sont disponibles, dont Jordi Alba, qui traînait un certain malaise : “En principe il n’a pas de blessure, rien d’important. Au final, on se retrouve avec les sentiments du joueur et on verra après l’entrainement. S’il s’agissait d’une finale, vous pouvez jouer avec le risque, mais ici, nous allons courir zéro risque.”

Un Kosovo offensif

Depuis le Kosovo, il a averti que “c’est un rival différent du reste des équipes du groupe. J’aime leur façon de jouer. Ils sont agressifs en attaque et ont un bon bloc. Ils essaient d’avoir le ballon et vousNous devons être prêts pour un match difficile, peut-être l’un des plus difficiles du groupe, même si j’espère me tromper”.

Luis Enrique veut que ses joueurs soient très concentrés sur le jeu et ne pensent pas à la Grèce-Suède dans laquelle l’Espagne joue aussi beaucoup. « Vous devez essayer de faire abstraction de l’extérieur et contrôler ce que vous pouvez contrôler. Il est très difficile de gagner des matchs et de plus en plus. C’est différent de jouer avec la pression et il n’y a qu’une seule façon de faire pression et c’est de gagner notre match. »

Poursuivant vos éloges pour le Kosovo, Lucho a souligné qu'”ils sont courageux et nous devons aller bien pour sortir de la haute pression. Ils méritent plus de points qu’ils n’en ont. Ils vont nous compliquer la vie.”