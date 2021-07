Luis Enrique convainc après l’Eurocup et fait taire les attaques des secteurs du Real Madrid

07/08/2021 à 06:30 CEST

Jordi Gil – Londres (Envoyé spécial)

L’Espagne a touché le fond le 1er juillet 2018 à Loujniki à Moscou avec une élimination rougissante de Coupe du monde contre la Russie. L’équipe est tombée sans douleur ni gloire, sous un rythme anodin et avec un sentiment de paresse inexplicable. L’image de joueurs allant s’entraîner l’après-midi avec des laganzas dans les yeux ou prendre un jour de congé avant la fin des huitièmes de finale. Trop de vices acquis dans une transition difficile qui a nécessité un changement radical. Et Luis Rubiales l’a bien compris. Son homme était Luis Enrique.

Trois ans plus tard, la décision prise par le président de la Fédération a obtenu ses fruits. L’équipe nationale a radicalement changé ses habitudes, ses joueurs -du premier au dernier- laissent leur peau à chaque entraînement et match et le jeu proposé accroche les fans. Avec ces ingrédients, même une élimination comme mardi à Wembley contre l’Italie en demi-finale de l’Eurocup a eu une acceptation positive. Vous pouvez donc perdre et surtout croire que quelque chose de grand est en train d’être semé.

Sédiment blanc

L’équipe nationale et son environnement ont longtemps été dominés par le poids du Real Madrid. Si le Barça s’est imposé dans la conquête du double Eurocup et de la Coupe du monde 2010, des personnalités telles que Capitaine Casillas ou Sergio Ramos ils ont gardé l’essence blanche. Luis Enrique n’a pris aucun joueur du Real Madrid cette fois, simplement en raison de blessures ou de mauvaise forme. Une décision qui le plaçait sous les projecteurs et qui semblait irréversible. Même la critique du match contre l’Italie était encore forte, mais après Wembley, il n’y a plus personne qui puisse interroger l’Espagnol.

Luis Enrique a fait de l’équipe nationale plus qu’une équipe, c’est une famille. Depuis 2010, une atmosphère similaire n’a pas été respirée. Tout a commencé à rompre avec l’arrivée de Mourinho au Real Madrid et à l’Euro 2012 Il y a déjà eu une nette distanciation entre les joueurs du Barça et du Real Madrid, incarnée par exemple avec la figure controversée d’Arbeloa.

Qatar 2022

Vicente del Bosque a cherché un “Doux transition & rdquor; qui n’a pas abouti et Julen Lopetegui Il a alimenté la tension avec sa signature pour le Real Madrid quelques heures avant les débuts en Coupe du monde, avec la satisfaction du capitaine Sergio Ramos.

Luis Enrique a agi avec conviction et pour des raisons strictement sportives. Maintenant, il a gagné du crédit, mais il sait lui-même qu’en septembre il se rejoue avec un match crucial en Suède pour la qualification de la Coupe du monde au Qatar-22. Après avoir crevé contre la Grèce, l’Espagne doit signer au moins un match nul contre les Suédois pour ne pas trop compliquer le classement.