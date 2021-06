Luis Enrique : « Démissionner ? Vous plaisantez?”

22/06/2021 à 15h31 CEST

L’entraîneur espagnol Luis Enrique s’est entretenu avec Deportes Cuatro lors de l’avant-première du match mémorable des Rouges contre la Slovaquie en phase de groupes de l’Eurocup.

Dans un aperçu de l’interview, l’entraîneur a été assez clair sur de nombreuses questions, par exemple s’il démissionnerait si l’équipe finissait par être éliminée.

“Démissionne s’ils nous éliminent ? Vous vous moquez de moi ? Je pense renouveler, imaginez”, dit le sélecteur très clairement.

Concernant le match, le troisième de cette phase de groupes, Luis Enrique a déclaré qu’ils sont “Très bien et préparé. On peut échouer, c’est l’une des possibilités.”

“En passant, je serais satisfait”, a-t-il ajouté.

Malgré cela, « Luis Enrique naîtra optimiste et mourra optimiste », et n’a révélé aucun changement possible dans le onze : “N’importe lequel des 24 est entraîné et préparé pour remporter la première victoire. Il se peut qu’il y ait des changements et peut-être pas”.

Faisant le bilan des premiers matchs, l’entraîneur a apprécié que l’équipe avait “été de loin supérieure à la rivale et que la cerise sur le gâteau manquait”.

Du côté du rival, l’Espagne s’attend à une Slovaquie “très proche. Ce sera difficile”.

“C’est le meilleur groupe avec lequel j’ai jamais travaillé. Je resterais 30 jours de plus”, a-t-il déclaré à propos de ses joueurs.

Enfin, concernant les propos controversés de Rafael Van der Vaart à propos de son équipe, Luis Enrique a résolu le problème avec un franc-parler : “Indifférence”.