“Luis Enrique est le meilleur entraîneur que l’Espagne puisse avoir”

06/11/2021

L’entraîneur espagnol et ancien footballeur Abelardo Fernández, 54 fois international, qui a disputé deux Coupes du monde et deux Coupes d’Europe, a déclaré à . que Luis Enrique Martínez -comme lui, a remporté l’or aux Jeux Olympiques de Barcelone’92- “Il est, aujourd’hui, le meilleur entraîneur que l’Espagne puisse avoir” et qu’il est “dans le ‘top 5’ mondial”.

Abelardo et Luis Enrique (tous deux de 1970) ne sont pas seulement nés dans la même ville -Gijón-, mais ils sont du même quartier -Pumarin-. Ils sont allés à la même école, Elisburu ; et ils ont coïncidé, enfants, à Xeitosa, avant de le faire dans les catégories inférieures du Real Sporting de Gijón, dans la première équipe de la capitale de la Costa Verde, au FC Barcelone et dans l’équipe espagnole.

“Je pense qu’aujourd’hui, Luis Enrique est le meilleur entraîneur que nous puissions avoir. Sans aucun doute. C’est un entraîneur qui fait partie du ‘top 5’ mondial.”Abelardo a déclaré à . que dans la division d’honneur du football espagnol, il avait dirigé le Sporting, l’Alavés et l’Espanyol ; et qu’il est l’un de ceux qui connaissent le mieux l’actuel entraîneur de l’équipe espagnole.

“C’est un entraîneur dont les équipes sont heureuses de les voir jouer, qui gère toutes les situations, en attaque comme en défense. C’est un entraîneur dont les équipes veulent le ballon, du moment qu’elles mettent la pression sur la perte du ballon comme tout le monde, ” il expliqua.

“Ses joueurs jouent toujours de manière très ordonnée, tant en attaque qu’en défense. De plus, Luis Enrique crée une très bonne ambiance dans les groupes qu’il dirige. Je pense qu’il est le meilleur entraîneur que nous puissions avoir. Et je pense que nous sommes entre les meilleures mains “, a déclaré Abelardo dans une interview avec l’agence . qui a eu lieu à Gijón; qui a joué les Coupes du monde des États-Unis ’94 et France ’98; Belgique et Pays-Bas 2000.

Pour faire une “grande Eurocopa”

“Après, le football est un jeu. Mais je pense que nous allons avoir un grand Championnat d’Europe”, a déclaré l’entraîneur des Asturies, qui en tant que footballeur a défendu le maillot de l’équipe nationale à 54 reprises ; et qu’il ne croit pas du tout que la pression puisse affecter son compatriote.

En tant que joueur, Luis Enrique a été international 62 fois, il a disputé trois Coupes du monde (celles des États-Unis et de France ; et celle de Corée et du Japon 2002) et un Championnat d’Europe (celle d’Angleterre). Et en tant qu’entraîneur, avant d’être entraîneur national, il a dirigé, entre autres, le Celta de Vigo, la Roma italienne et Barcelone.

“Je pense qu’il a vécu avec beaucoup plus de pression quand il était entraîneur de Barcelone qu’aujourd’hui en équipe nationale. Maintenant, les conférences de presse ont généralement lieu de temps en temps. Au Barça, il les avait pratiquement tous les deux jours ; et il a bien fait. Il y a remporté de nombreux succès, soumis à cette pression”, a commenté Abelardo à propos de Luis Enrique, le seul entraîneur espagnol, avec Pep Guardiola, qui a remporté un “triplet”: Ligue, Coupe et Ligue des champions, dans la même saison.

“Pour moi, lors de ces conférences de presse, il était fantastique; il était un” crack “; et, en comparaison, je pense que maintenant ceux de l’équipe nationale sont un jeu d’enfant”, a déclaré l’entraîneur asturien qui a dirigé la dernière promotion du Real Sporting. de Gijón en première division espagnole, lors de la saison 2014-15.

Prendre la pression

Abelardo pense, en revanche, que Luis Enrique est prêt à s’en charger en échange de la pression exercée sur ses joueurs. “Oui, c’est vrai. L’autre jour, il a dit une phrase qui est très bien: que ses sifflets le “mettent” même, mais ce qu’il n’aime pas du tout, c’est que ses joueurs sifflent”, a-t-il déclaré.

“Il était déjà celui d’un footballeur ; il savait parfaitement résister à la pression. Ses performances étaient toujours élevées ; et l’environnement ne l’affectait pas du tout”‘Pitu’ Abelardo a déclaré à ., qui a admis qu’avec autant de sites et joué dans le cadre de la pandémie de covid-19, ce championnat d’Europe “est un peu spécial”.

« C’est parce qu’il n’y a pas tout le public qu’on aimerait dans les stades ; et parce qu’il y a des sélections avec des points positifs, comme l’espagnol ou le suédois. un championnat d’Europe. Une compétition qui m’attire beaucoup, comme le Coupe du monde. “

“Un championnat d’Europe et une Coupe du monde sont les meilleurs pour le football. Et je suis confiant et j’espère que l’Espagne peut jouer un grand rôle”, a déclaré Abelardo en référence à l’équipe espagnole, qui sera mesurée, dans le groupe E, contre la Suède – contre qui fera ses débuts, lundi prochain-, en Pologne -samedi 19 juin- et en Slovaquie -mercredi 23-.

“L’Espagne a des rivaux coriaces, qui ne sont peut-être pas aussi connus, mais ce sont des rivaux qui peuvent causer des problèmes. Mais j’aime beaucoup l’équipe espagnole. Les joueurs que Luis (Enrique) a sont, pour beaucoup d’entre eux, des joueurs très affamés ; La plupart d’entre eux sont des jeunes avec un grand désir de réussir », a déclaré Abelardo à Efe.