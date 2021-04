« Luis Enrique est mon père de football »

01/04/2021 à 17h30 CEST

Milieu de terrain du Celta de Vigo Manuel Agudo « Nolito & rdquor; Il n’a pas hésité à désigner l’actuel entraîneur espagnol, Luis Enrique Martínez, comme son «père du football»;, avec qui il a coïncidé dans son étape dans la filiale du Barça et plus tard dans l’équipe céleste.

«Je l’aime beaucoup et je pense qu’il m’aime aussi quelque chose. J’ai pris le football comme passe-temps et j’aimais et jouais pour me distraire. Il m’a fait voir que je pouvais atteindre de nombreux objectifs si je me pressais et, surtout, si je prenais un peu soin de moi en matière de nourriture & rdquor;, a révélé l’extrême dans une interview avec CeltaMedia.

En ce sens, l’international espagnol a avoué que l’entraîneur asturien lui avait donné «l’assiette». chaque jour pour changer son « mauvais »; habitudes alimentaires s’il voulait devenir footballeur professionnel.

«Il m’a dit que je pouvais faire beaucoup de choses et ne pas être satisfait», a indiqué Nolito, qui lors de sa première étape à Vigo, où il est arrivé de Benfica à la demande de Luis Enrique, a marqué 39 buts en 100 matchs, ce qui était vaut la peine d’être échangé à Manchester City à l’été 2016.

Là, il a de nouveau rencontré Pep Guardiola, l’entraîneur qui lui a fait ses débuts avec le Barça en Première Division, dans un «difficile». car, comme il se souvient lui-même à l’époque, son ancienne équipe «gagnait tout».

«Je dois remercier Pep d’avoir parié sur moi à ce moment-là. Puis il m’a appelé pour aller dans un autre grand club comme City, où j’ai également passé un bon moment malgré le fait de ne pas avoir joué autant que je l’aurais souhaité & rdquor;, a commenté Nolito, pour qui le retour au Celta a été «un coup de bonheur immense»; après un passage infructueux à Séville.

«Je ne sais pas pourquoi, mais le Celta est l’équipe la plus importante de toutes celles pour lesquelles j’ai joué. Je ne sais pas combien il me reste de carrière, je ne sais pas si beaucoup ou peu, mais c’est l’équipe de mon cœur pour tout ce que j’ai vécu. Je n’ai jamais imaginé tout le bien qui m’est arrivé, il a été honnête.

L’homme de Cadix, qui a réussi à réaliser son «rêve»; Après avoir joué pour l’équipe nationale dans sa première étape en tant que céleste, il se souvient de ses débuts à Balaídos: «Je suis venu pour essayer de le casser, pour faire une bonne saison, mais la vérité est que je n’imaginais pas si bien faire parce que nous qualifié pour l’UEFA et j’ai fait mes débuts avec l’équipe espagnole ici à Vigo & rdquor;.

Pour tout cela, il n’a pas hésité à revenir au Celta en juin 2020 lorsque l’entité présidée par Carlos Mouriño a profité de l’absence de longue date du gardien Sergio Álvarez pour adresser sa signature.

«Je suis venu les yeux fermés, le bonheur ne se paie pas avec de l’argent», a affirmé Nolito, qui s’est assuré de continuer une année de plus en tant que céleste après avoir disputé 23 matchs en tant que partant en Liga.