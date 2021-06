Luis Enrique et ses deux autres “match-ball” avec l’Espagne

20/06/2021 à 12:47 CEST

Jordi Gil – Séville (Envoyé spécial)

Luis Enrique ne trouvera pas une situation totalement nouvelle lors du match de mercredi contre la Slovaquie. La pression sera beaucoup plus élevée car il s’agit d’un Championnat d’Europe, mais l’Asturien a déjà affronté deux “ballons de match”, comme il l’a lui-même défini, dans sa carrière d’entraîneur espagnol.

La première a eu lieu en novembre 2018 à ses débuts en tant que sélectionneur de l’Espagne. La Roja a joué sa passe pour le dernier carré de la Ligue des Nations de l’UEFA au stade Maksimir de Zagreb. Cela ne valait que la peine de gagner pour être premier et obtenir le billet pour le tour final après une chute à Villamarín contre l’Angleterre.

L’Espagne est tombée face à la Croatie dans un match rapide (3-2) et a été abandonnée aux dépens du résultat Angleterre-Croatie. Elle ne dépendait plus d’elle-même et ne s’est qualifiée qu’avec un match nul entre ses rivales. L’Angleterre a gagné et les Rouges se sont retrouvés sans Final Four.Le deuxième ‘match-ball’, en revanche, a été sauvé avec les honneurs. Deux ans après le premier, en novembre 2020, l’Espagne affrontait l’Allemagne à La Cartuja. Une crevaison en Suisse lui a laissé la seule option pour aller au Final Four des Nations avec une victoire. L’Allemagne est arrivée avec un point au-dessus et les Rouges devaient gagner. Aucun autre résultat n’en valait la peine.

L’Espagne a non seulement gagné, mais a également signé une victoire historique 6-0. L’équipe s’est déchaînée dans une situation extrême, comme elle devrait le faire mercredi face à la Slovaquie. La Roja s’est qualifiée pour le Final Four en Italie, qui se jouera en octobre.

Le contexte est différent car l’ampleur que signifie une Eurocup, mais au moins, Luis Enrique a quelques références auxquelles s’accrocher et les fans de La Roja retrouvent un certain optimisme, considérant qu’il y a seulement sept mois, cette même équipe a pu passer devant la puissante Allemagne à La Cartuja.