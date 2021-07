Luis Enrique explique sa décision d’abandonner l’attaquant espagnol Alvaro Morata contre l’Italie

Luis Enrique a étonnamment abandonné Alvaro Morata pour la demi-finale de l’Euro 2020 de l’Espagne contre l’Italie (Photo: .)

Luis Enrique a expliqué que l’incapacité de Romelu Lukaku à avoir un impact contre la célèbre défense italienne a joué un rôle clé dans sa décision d’abandonner Alvaro Morata avant la demi-finale de l’Euro 2020 de mardi.

L’ancien attaquant de Chelsea avait subi un tournoi mitigé, mais son omission dans la formation de départ a fait sourciller avant le match, Enrique ayant choisi de déployer Dani Olmo dans une fausse position de neuf.

Bien que l’Espagne ait créé plusieurs occasions notables, ce n’est que lorsque Morata a été engagé, immédiatement après que son équipe ait pris du retard sur le premier match de Federico Chiesa, que La Roja a commencé à perturber Leonardo Bonucci. et Giorgio Chiellini.

Morata a dûment égalisé à 10 minutes de la fin et a donné à ses coéquipiers de la Juventus une soirée difficile, avant de s’avérer être le gars de la chute dans la fusillade, ratant le penalty crucial.



Alvaro Morata est entré en jeu en tant que remplaçant en seconde période et a marqué le but égalisateur de l’Espagne contre l’Italie (Photo: .)

Pourtant, l’Espagne était incontestablement une menace plus puissante avec son meilleur attaquant sur le terrain, mais Enrique a insisté sur le fait qu’il ne regrettait pas la décision après avoir vu Lukaku peiner lors de la défaite en quart de finale de la Belgique.

Il a déclaré: «Je n’ai aucun regret. Chacun doit faire son travail et faire tout ce qu’il peut.

“L’Italie a commencé avec une intensité extraordinaire, nous aussi, c’était comme si deux voitures de sport se faisaient la course, face à face, et l’un des meilleurs footballs que nous ayons vus en Euros.

“J’ai vu Chiellini et Bonucci s’occuper de Lukaku et j’ai pensé qu’il valait peut-être mieux enlever un point de référence, ajouter un autre corps au milieu de terrain.”

“C’était un bon plan, nous avons surmonté la presse italienne et nous avons très bien joué.”

