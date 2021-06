Luis Enrique fait le point sur Sergio Busquets après un test positif au Covid-19

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique a fait le point sur Sergio Busquets après que le milieu de terrain de Barcelone eut été testé positif au Covid-19 avant le début de l’Euro.

Busquets est actuellement isolé à domicile, mais Lucho dit que le joueur de 32 ans est en bonne santé et est convaincu que le milieu de terrain jouera un rôle dans le tournoi.

« Busi est parfait, asymptomatique, il s’entraîne (à la maison) et fait ses exercices. Nous sommes en contact, il se porte à merveille. Nous espérons que c’est juste pour être un choc et rien de plus.

« Je ne veux pas l’attendre, je vais l’attendre. Il y a plus qu’assez de temps, Busquets sera sur la liste à coup sûr.

Origine | sport