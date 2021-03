Luis Enrique fait l’éloge de Jordi Alba avant le choc contre l’Espagne

Luis Enrique et Jordi Alba ont une relation compliquée, mais le patron espagnol a fait l’éloge de l’arrière gauche de Barcelone.

Alba a été en bonne forme cette saison pour son équipe qui l’a vu remettre un rappel en équipe nationale par Lucho.

Le défenseur de Barcelone a continué dans la même veine et a récolté deux passes décisives lors de la victoire 2-1 de l’Espagne contre la Géorgie ce week-end.

Luis Enrique a parlé d’Alba avant le match de qualification pour la Coupe du monde de La Roja contre le Kosovo mercredi à Séville.

«Contre la Géorgie, Jordi Alba a été décisif en phase offensive, comme presque toujours, et attentif en défense, notamment dans les transitions grâce à sa rapidité. J’ai vu l’une de ses meilleures versions. Je suis heureux et satisfait et j’espère qu’il continuera comme ça.