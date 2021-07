Luis Enrique fait l’éloge de Pedri après la sortie de l’Espagne à l’Euro 2020

in

Le patron de l’Espagne, Luis Enrique, a fait l’éloge de Pedri après avoir vu son équipe éliminée de l’Euro 2020 à la suite d’une séance de tirs au but contre l’Italie.

Le milieu de terrain de Barcelone a certainement attiré l’attention lors du tournoi et a réalisé une autre superbe performance contre les Azzurri.

L’Italie a remporté le match aux tirs au but après la fin du match 1-1 après la prolongation, et Luis Enrique a parlé de l’adolescent barcelonais après le match.

“Eh bien, je pense qu’aucun jeune de 18 ans n’a fait ce que Pedri a fait dans une compétition majeure, que ce soit l’Euro, la Coupe du monde ou les Jeux olympiques”, a-t-il déclaré. « Ses performances, sa façon de lire le jeu, sa façon de trouver de l’espace, sa qualité, sa personnalité, je n’ai jamais rien vu de tel, pas même Andres Iniesta. C’est absolument impossible à expliquer. Origine | COMME

Pedri a été aperçu en train d’être consolé par Luis Enrique et Thiago après la fin du match et s’est adressé à Twitter après le match pour exprimer ses sentiments sur la défaite.

« La fin a été dure, mais l’expérience de ces dernières semaines a été inoubliable. Merci (du fond du cœur) à ceux qui ont rendu cela possible, en particulier les collègues et amis, ainsi qu’aux fans pour leur soutien. N’hésitez pas… NOUS DEVIENDRONS PLUS FORT »

VOLVEREMOS MÁS FUERTES #EURO2020 #EspanaItalia pic.twitter.com/OC8en3vWZ1 – Pedri González (@Pedri) 7 juillet 2021

Pedri bénéficie maintenant d’une très brève pause avant de rejoindre l’équipe d’Espagne pour les Jeux olympiques de Tokyo. Les coéquipiers de Barcelone Eric Garcia et Oscar Mingueza ont également été nommés parmi les 22 du tournoi.