Luis Enrique fait l’éloge de Pedri “unique” avant le choc de l’Espagne avec la Croatie

Le patron de l’Espagne, Luis Enrique, a de nouveau félicité le milieu de terrain de Barcelone Pedri avant les 16 derniers affrontements de l’équipe avec la Croatie à l’Euro 2020.

Pedri a commencé les trois matchs de l’Espagne jusqu’à présent et devrait continuer dans le onze de départ lundi contre les finalistes de la Coupe du monde 2018.

Lucho a expliqué pourquoi Pedri est si important pour son équipe et estime également qu’il est également un habile joueur de tennis de table.

Le capitaine de l’Atletico Madrid, Koke, a également parlé de Pedri lors de la conférence de presse et a salué la maturité du jeune.

«Je suis surpris par sa maturité à 18 ans. Et qu’il est titulaire au Barça et en équipe nationale espagnole. Il a beaucoup de qualité et il va être un joueur très important pour l’Espagne. Dans le présent et dans le futur. »