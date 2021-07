Luis Enrique, le grand vainqueur de l’Euro 2020

07/08/2021 à 09:41 CEST

Marcos de Vicente

Critiques, bruit et beaucoup de pression. C’est ce qu’il a vécu Luis Enrique depuis qu’il a rendu publique la liste des 24 joueurs qui joueraient l’Euro 2020. La clameur était majoritaire et une petite pirogue suffisait à accueillir les quelques personnes qui y croyaient. Maintenant, un mois plus tard, pas une flotte entière ne ferait face.

Espagne il laisse ça Euro 2020 sans titre (personne ne l’a exigé), mais l’illusion s’est emparée d’un pays qui a commencé la compétition en regardant la télévision du coin de l’œil. Les visages désapprobateurs des spectateurs se sont multipliés après les deux premiers matchs malgré le fait qu’à Las Rozas le groupe devenait de plus en plus fort. Et le capitaine devant était Luis Enrique.

Du dernier singe au capitaine Sergi Busquets, ils sont sortis pour défendre leur entraîneur et le vestiaire chaque fois qu’ils recevaient un coup dur. L’erreur de forfait d’Unai Simón ? Ananas. L’erreur de Morata sur penalty ? Ananas. Et donc avec absolument tout ce qui s’est passé sur et en dehors du terrain.

“Je me suis senti soutenu comme jamais auparavant dans ma carrière. Il appréciait les choses qu’il faisait qui n’avaient rien à voir avec le but”, a déclaré Morata lorsqu’il était le plus sous les projecteurs. “J’ai pleinement confiance en lui. C’est une grande chance de l’avoir à mes côtés car c’est un ‘top’ coach avec un CV que peu d’entraîneurs ont. Renouvellement? Nous en avons parlé et il va être avec nous aussi longtemps qu’il le voudra”, a déclaré Luis Rubiales, président de la RFEF.

Il n’y avait plus rien à dire. A l’intérieur il n’y avait pas de fissures et à l’extérieur, tout un pays commençait à y croire. En demi-finale, l’Espagne a donné un bain à l’Italie et l’état d’illusion a été décrété. Les sanctions cruelles ont jeté La Roja, mais les messages de soutien ne manquaient pas. Honneur, fierté et sacrifice étaient les mots les plus répétés. Et à l’horizon, un vœu : Que la Coupe du monde Qatar 2022 soit là.