Luis Enrique, le technicien mode à un an de la Coupe du monde

Luis Enrique Martínez a donné un nouvel élan à sa carrière diriger l’équipe espagnole de football. Il est le leader des Rouges et un entraîneur de référence à un an de l’ouverture de la prochaine Coupe du monde. Le 21 novembre 2022 débutera la Coupe du monde Qatar 2022 et Luis Enrique commandera la sélection dans un grand rendez-vous auquel il arrive en récupérant l’affiche du candidat.

Lucho est l’architecte et l’architecte du succès. Il a pris une équipe espagnole détruite en Russie en 2018 et l’a relevée pour la replacer au sommet international. L’Espagne maintient ses éternels débats internes, mais à l’étranger il est reconnu et admiré.

Son bon rôle dans l’UEFA Nations League a été déterminant avec les deux grands matchs contre l’Italie et la France. A cela il a ajouté son classement direct pour la Coupe du monde au Qatar, malgré les défaites, avec un bloc fonctionnant harmonieusement, au-delà des noms.

Luis Enrique est fier de « la famille » qu’il a formée et que le collectif est au-dessus des individualités. Dans son étape de sélection 81 joueurs ont participé, dont 44 débutants. Un chiffre inhabituel, mais qui a brisé bien des clichés sur l’opportunité de toujours garder une colonne vertébrale dans une équipe.

« La force du groupe »

L’Asturien a été basé sur une méthodologie d’analyse moderne, avec un staff qui utilise les dernières techniques pour préparer les matchs. Une façon de travailler qui a été montrée au monde à travers le documentaire ‘La force d’un groupe’, visible sur la plateforme Prime Video. Les images internes de comment l’équipe a réussi en Eurocup ils montrent les vertus du technicien. Son leadership, son énergie, son traitement attentif du footballeur et ses techniques d’analyse méticuleuses.

Par exemple, lors des pauses match, le personnel se réunit et avec Aitor Unzué, le fils de Juan Carlos et troisième entraîneur de l’équipeEn montrant les images de façon ordonnée, vous obtenez un aperçu des aspects tactiques à améliorer et qui sont rapidement transférés aux footballeurs.

Luis Enrique, avec Unzué et Puyol, dans l’acte de la fondation Miquel Valls contre ELA

| Javi ferrándiz

Luis Enrique a un contrat jusqu’à la fin de la Coupe du monde Qatar 2022 et malgré le fait que certains grands clubs frappent à sa porte, il restera fidèle à son engagement avec le président Luis Rubiales. Après le tournoi sa continuité éventuelle sera négociée, mais d’ici là rien ne changera.

Lucho a assisté ce dimanche à un tournoi de paddle-tennis solidaire pour soutenir le combat de son ami Juan Carlos Unzué contre ELA. Pendant la lecture, la nouvelle est sortie de l’intérêt de Manchester United être le remplaçant du licencié Ole Gunnar Solskjaer. L’Asturien l’a pris avec humour et après avoir demandé, en riant, « Aujourd’hui, c’est le poisson d’avril ? », Il a précisé ses plans les plus immédiats : « Je suis dans le plus grand club d’Espagne, qui est l’équipe nationale, où j’ai 5 000 joueurs, Plus gros que ça il y a ? »

L’entraîneur ne veut pas penser au-delà de son travail avec La Roja. « Le futur change en 15 secondes, il faut en profiter et je suis très content où je suis», a-t-il condamné. Les grands clubs qui ont besoin d’un nouvel entraîneur devront l’oublier, au moins jusqu’en janvier 2023.