Luis Enrique: "Maintenant je prendrais 23 joueurs, au lieu de 24"

Luis Enrique Martínez est apparu dans une vaste conférence de presse télématique dans la ville du football de Las Rozas. L’entraîneur a envoyé un message optimiste, malgré les difficultés avec les cas positifs de Busquets et Diego Llorente, et s’est réaffirmé dans son planning pour le Championnat d’Europe 2021. Lucho a démissionné pour convoquer les 26 footballeurs autorisés et en a pris 24. Une décision que vous ne prenez pas. le regret. “Pour le moment, je convoquerais 23 joueurs au lieu de 24, l’Organisation mondiale de la santé et les personnes qui dominent dans la mesure disent que plus il y a de gens ensemble, plus il est facile pour eux d’être infectés. Je n’aurais pas changé mon plan.”

L’Asturien a déclaré qu’à tout moment “nous avons agi avec transparence, il n’y a rien à cacher” et que ses joueurs ont su vivre “avec l’incertitude d’une situation qui n’est pas agréable, mais il n’y a pas de peur, c’est un mot très fort.”

Lucho a expliqué que l’affaire Busquets samedi “nous a pris par surprise” après “sept jours à respecter les protocoles, encore plus exigeants que ceux demandés par l’UEFA”. Le technicien a commenté qu'”être dans la bulle c’est très bien quand le virus n’entre pas, mais s’il y entre c’est difficile à gérer. Nous avons subi un deuxième positif et avons dû activer un plan B au cas où le virus se propagerait”.

Le coach a remercié l’engagement “des six joueurs seniors appelés, certains étaient à Mykonos ou allaient à Cancun” et a souligné la communication au sein du Rouge : “Très peu de fois j’ai eu un groupe de travail entre staff et joueurs avec cette ambiance, vous respirer est quelque chose de difficile à réaliser. Je ne me souviens que de quelque chose comme ça quand j’étais entraîneur du Barça B. “

Luis Enrique a parlé d'”un spectacle” à cause de la façon dont ses joueurs s’entraînent et que “nous sommes prêts à nous battre”. Pour cette raison, l’Asturien considère que “nous sommes dans la liste des favoris, parmi les 6-7 équipes favorites à coup sûr. Je suis ravi de cette responsabilité et de cette pression”.

L’entraîneur de l’équipe espagnole a déclaré qu’il avait passé des heures “qui ne sont pas agréables” à attendre les résultats du PCR et qu’ils les ont avancés à 8h00. d’avoir les résultats avant l’entraînement de l’après-midi, mais que “nous avons eu pire”. En ce sens, Luis Enrique a parlé « d’un jeu d’enfant comparé à quelque chose que j’ai dû vivre ».

Lucho prépare les matchs “sans vidéos car on ne peut pas se rencontrer, avec un tableau noir et hier on était des groupes de dix” avec l’espoir de travailler ensemble le week-end et a encore une fois mis en valeur son appel : “J’appelle le meilleur, non le ceux que j’aime le plus parce qu’ils sont beaux ou petits. Peu m’importe s’ils jouent au Pérou ou au Chili. J’appelle ceux qui sont d’accord avec mon idée de football. “

