Luis Enrique minimise les craintes de fatigue de Pedri avant l’Euro

Luis Enrique a minimisé les craintes concernant la fatigue de Pedri après une première saison chargée avec Barcelone avant le Championnat d’Europe.

Le joueur de 18 ans a raté le dernier match du Barça de la saison après avoir été congédié tôt par les géants catalans.

Pedri a joué 52 fois pour Barcelone en 2020-21 et jouera désormais pour l’Espagne au cours de l’été, mais Luis Enrique est convaincu que le jeune peut gérer le calendrier.

“Il a des chiffres physiques incroyables, il est l’un des meilleurs en termes d’endurance en Espagne”, a-t-il déclaré.

« Ils commencent à dire que le sujet est s’il est fatigué ou pas et on finit par y croire, mais nous n’avons aucun doute sur son niveau et sur ce qu’il apporte à l’équipe.

