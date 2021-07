Luis Enrique n’a vu personne mieux que l’Espagne

01/07/2021 à 17h31 CEST

Luis Enrique, sélectionneur espagnol, il a assisté aux médias en avant-première du match de quart de finale de l’Eurocup contre la Suisse. L’entraîneur était très confiant dans la façon dont son équipe répond aux exigences du Championnat d’Europe tant au niveau du jeu qu’au niveau physique. Au niveau mental aussi. En fait, interrogé pour savoir s’il avait vu une meilleure sélection que l’espagnole, il a répondu par un « non ».

L’Asturien a commencé à éviter de répondre à la question de savoir s’il voit l’environnement le plus critique accroché à l’équipe qu’il dirige : “Eh bien, je ne sais pas, vous devez leur demander, je ne sais pas, vraiment.” Une grande partie de la conférence de presse, qui a été courte, a été consacrée par l’entraîneur à commenter des aspects du rival, qu’il a déjà affronté en UEFA Nations League : « La chance que nous avons, ou le malheur, c’est que nous nous connaissons très bien. eh bien parce que nous avons concouru récemment. C’est un adversaire très difficile, sûrement pour le spectateur sans trop de joueurs suisses avec un grand nom, mais comme un bloc des meilleurs de l’Eurocup, à notre niveau sans aucun doute”.

Bien qu’ayant encaissé trois buts contre la Croatie, dont deux en fin de match et qui ont forcé des prolongations, Luis Enrique considère que “nous sommes l’une des meilleures équipes au niveau défensif, les voici, pas les données, mais comment pour obtenir les résultats. données. Il est vrai qu’il y a eu quelques erreurs individuelles, mais l’attitude est très bonne. ” L’entraîneur a fait l’éloge de son rival, travaillé depuis le banc par Vladimir Petkovic : “J’ai aussi très bien parlé de l’Ukraine et vous voyez où elle en est, avec des options pour gagner. M. Vladimir Petkovic fait un travail de haut niveau et peu importe qui joue, il vous cause beaucoup de problèmes. »

Calme avec Unai Simon

Interrogé par l’erreur d’Unai Simón et ses paroles derrière lui, il a commenté que « vous n’avez pas à vous battre ou à vous flageller, vous n’avez pas besoin de regarder la pièce 25 fois, nous l’avons tous en tête. ce n’est pas l’erreur, mais ce que vous faites plus tard et qui a fait merveille. J’ai entendu un joueur de tennis, je pense que Rafa Nadal, qui a la mémoire d’un poisson, ne pense qu’à la prochaine balle après une erreur. Vous vous trompez ? Eh bien, c’est tout. Mémoire de poisson. Une chose est une erreur d’exécution, facile à résoudre, et une autre est une erreur de concept, celles-ci sont dangereuses.

Très calme avec le physique

Luis Enrique a cité ses collaborateurs pour expliquer que l’équipe va très bien physiquement et qu’elle n’accuse pas l’usure de la compétition : “Ça ne nous conditionnera pas, si vous voyez les chiffres que nous avons. Ils sont impressionnants et, en plus, le sujet physique a à voir avec l’émotionnel, si tu es convaincu, vole, et si tu ne vas pas bien, tu souffres ou il semble que tu cours moins. C’est beaucoup plus mental ou émotionnel que physique, mais nous sommes au top« Pour finir, il a assuré qu’il n’avait pas encore décidé s’il allait apporter des changements : « J’ai tellement confiance dans le 24 que n’importe qui pourrait jouer, j’ai le temps de décider. » Et il a fini par dire que « il n’a pas vu n’importe quelle équipe meilleure que la sienne.