Luis Enrique ne forcera pas Ansu Fati avec l’équipe espagnole

27/09/2021 à 20:09 CEST

Luis Enrique animera ce jeudi l’appel pour le Final Four de l’UEFA Nations League qui se tient la semaine prochaine en Italie et, en principe, la présence d’Ansu Fati n’est pas prévue. Bien que l’attaquant soit réapparu avec succès contre Levante, le Barça veut y aller doucement après un an de blessure et Luis Enrique n’a pas non plus l’intention d’accélérer ce processus. Tant au FC Barcelone qu’en équipe nationale, il y a une priorité car il s’agit d’obtenir une récupération complète du footballeur sans forcer la machine.

Ansu Fati est un joueur que la Fédération prend en charge avec grand soin. Les médecins ont été en contact avec les récupérateurs du footballeur et Ansu lui-même a reçu un soutien fédérateur de tout temps, à commencer par celui du président, Luis Rubiales. Un échantillon a été vu lorsqu’il a été invité à une séance d’entraînement au Wanda Metropolitano avant le match amical contre le Portugal en vue du Championnat d’Europe 2021.

Luis Enrique était très affectueux avec lui, ainsi qu’avec ses collègues et le reste du personnel du Rojà. Ansu a vécu de longues périodes à Madrid et il savait qu’il pouvait compter sur la Fédération pour tout ce dont il avait besoin.

Ansu Fati n’a pas été inclus dans la liste des candidats possibles pour jouer l’UEFA Nations League Il est entendu qu’il est toujours sur le chemin de sa guérison. Quoi qu’il en soit, Luis Enrique facilitera la liste jeudi et des circonstances exceptionnelles pourraient modifier ces plans. Si Ansu revient jouer à Lisbonne, le fait plus longtemps que contre Levante et revient à un niveau spectaculaire, le scénario pourrait être différent.

Luis Enrique aura du mal à faire sa ligne d’attaque en raison de les blessures d’Álvaro Morata, Gerard Moreno et Abel Ruiz. Les trois “neuf” de la nomination précédente ne pourront pas jouer en UEFA Nations League, comme Dani Olmo mais à la place, récupère un de ses attaquants olympiques, Mikel Oyarzabal. Il a également Rafa Mir dans son portefeuille, qui offre de bons avantages à Séville ou la possibilité de renvoyer des joueurs qui ont chuté ces derniers temps, tels que Rodrigo Moreno ou Iago Aspas.