Luis Enrique : “On est sur le fil”

09/02/2021

Le à 23:25 CEST

Soirée fatale pour l’équipe espagnole après sa chute dans l’un des matches les plus décisifs pour la qualification à la Coupe du monde au Qatar 2022. La Roja s’est inclinée 2-1 face à l’équipe suédoise, qui mène le groupe B avec 9 points en trois matchs, tandis que l’Espagne en compte 7. en quatre matchs. Selon les mots de Luis Enrique : “nous sommes sur le fil.” Plus claire, l’eau.

“C’est une soirée difficile, il n’y a pas grand-chose de plus à dire. Nous avons perdu beaucoup de duels et avec un rival comme la Suède, qui a deux attaquants de grande qualité, nous avons payé cher. La Suède adore jouer en contre-attaque et nous n’avons pas été en mesure de le contrer.”, a expliqué le sélectionneur national en zone mixte.

L’Espagne a pris l’avantage à la 4e minute avec un but de Carlos Soler (qui a fait ses débuts avec l’équipe senior), mais Isak a égalisé 1-1 lors de l’action suivante. “Cela semblait déjà mal tourner avec le but de la Suède. Nous avons eu l’attitude nécessaire depuis le début, mais pour marquer un but et que dans le prochain jeu nous commettons une erreur et ils nous marquent un but … Le match s’est terminé comme prévu “Luis Enrique s’est dit énervé et a ajouté que “Je dois regarder le match pour réfléchir, maintenant il est encore tôt.”

Le jeu, cependant, a eu des aspects positifs pour Lucho comme dans “la transition, l’ambition, la circulation…”, mais a fait remarquer que la perte de duels dans les zones défensives et offensives a fini par faire pencher la balance en faveur des Suédois.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisageait de ne pas participer à la Coupe du monde, il s’est limité à répondre qu'”en ce moment la Suède est la première du groupe”. Une vérité comme un temple. Dans ce cas, l’équipe qui finit en tête de son groupe se qualifie directement pour la Coupe du monde. Il reste encore six tours, mais les choses ont été compliquées pour l’Espagne, et beaucoup, d’y accéder en tant que premier du groupe.