Luis Enrique parle de l’intérêt de United

21/11/2021 à 14:49 CET

« C’est le poisson d’avril aujourd’hui ? », a déclaré Luis Enrique, souriant, devant la presse au Centre Esportiu Laietà après avoir joué le tournoi de paddle-tennis solidaire organisé par Juan Carlos Unzué.

L’entraîneur espagnol a ainsi répondu aux rumeurs nées de l’actualité de Sky Sports qui le liaient au banc de Manchester United, à la demande expresse de Cristiano Ronaldo.

«Je suis déjà dans la plus grande équipe d’Espagne, l’équipe nationale. Nous sommes 5000 joueurs, j’ai les joueurs que je veux. Qu’est-ce qu’il y a de plus gros que ça ? », a ajouté le coach de La Roja en riant. « Le futur change en 15 secondes. Maintenant, nous devons nous amuser et je suis heureux où je suis. »

Après le licenciement de Ole Gunnar Solskjaer, de nombreux noms ont été mélangés et l’ancien joueur du Barça fait partie de ceux qui ont été sur la table. Selon les informations, le ‘7’ de United aurait demandé au conseil d’administration du ‘Red Devil’ de signer l’actuel sélectionneur espagnol. Pendant qu’une décision finale est prise, Michael Carrick et Darren Fletcher ils prendront le relais sur le banc d’Old Trafford.

Luis Enrique, de son côté, a disputé un match de paddle-tennis ce dimanche avec le fils de sa compagne et Carles Puyol, dans le cadre du tournoi solidaire organisé par Unzué pour récolter des fonds dans la lutte contre ELA.