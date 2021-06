Luis Enrique permet aux adversaires d’étouffer l’Espagne beaucoup trop facilement

Enrique a des questions à répondre après le lent départ de l’Espagne (Photo: Pool via REUTERS)

Si l’Espagne veut progresser à partir des phases de groupes, Luis Enrique doit d’une manière ou d’une autre trouver les bons joueurs pour s’intégrer dans un système de jeu dans lequel l’opposition vous permet une domination totale de la possession.

Je pense que les matchs contre la Pologne demain et la Slovaquie mercredi prochain seront une réplique exacte de leur match d’ouverture avec la Suède.

Il y a un style de jeu par défaut à utiliser contre l’Espagne, un dans lequel vous défendez étroit et profond, employez la majeure partie de l’équipe pour le faire et espérez ensuite que vous pouvez avoir une poignée de contre-attaques et croiser les doigts pour peut-être prendre l’une des ces chances.

La Suède était plus qu’heureuse de permettre à l’Espagne de faire un nombre record de passes pour un match de championnat d’Europe. Incroyablement, cela signifiait 917 passes par l’Espagne par rapport aux 162 de la Suède. Et seulement 54% des Suédois étaient précis.

L’Espagne a créé une occasion exceptionnelle pour Alvaro Morata et deux ouvertures décentes qui ont conduit à des têtes de Dani Olmo et Gerard Moreno. Cela équivaut à une moyenne d’environ 300 passes par chance.



Alvaro Morata a eu une chance créée dans le match de lundi (Photo: Thanassis Stavrakis/Pool/. via .

La Suède a eu la meilleure chance du match lorsque Marcus Berg a raté un gardien et que le dangereux Alexander Isak a frappé le poteau après avoir lui-même créé une opportunité.

Cela montre pourquoi les équipes seront heureuses d’autoriser l’Espagne à prendre possession du ballon – elles pensent que l’équipe d’Enrique ne vous fera pas de mal.

En regardant l’équipe qu’il a choisie et sa sélection d’équipe, je crains que la présomption ne soit correcte.

Il semblait que cela avait pris Enrique par surprise que la Suède se soit retirée. Pourquoi?

Il s’est montré être un entraîneur franc et parfois têtu où qu’il soit. Ce n’est pas une critique, mais dans ce cas, son attitude et ses idées ont laissé tant de questions sans réponse.

Il y a eu une énorme surprise et un débat de voir certains joueurs sélectionnés dans l’équipe tandis que Sergio Ramos, Jesus Navas, Iago Aspas et Sergio Canales ont été parmi ceux qui ont été omis.



Un Enrique indécis pourrait nuire aux chances de l’Espagne (Photo : UEFA/UEFA via .)

On peut difficilement dire que sa sélection pour le premier match était une surprise puisque personne n’avait la moindre idée de ce qu’il allait faire. Enrique était également indécis dans ses remplacements, suggérant que la vie serait compliquée pour La Roja dans ce qui devrait être un groupe relativement simple.

Pourquoi jouer deux joueurs au centre du parc, à Koke et Rodri, qui cette saison ont été employés comme milieux défensifs ?

Les deux ont été brillants dans ce rôle cette saison, en effet, les deux ont remporté leurs ligues respectives, mais vous auriez pu vous en passer contre les Suédois, sans parler des deux.

Il appartenait à Pedri, 18 ans, d’être le principal créateur de tout type de jeu offensif du trio de milieu de terrain.

Cela n’avait aucun sens de choisir Marcos Llorente, un milieu de terrain central offensif qui a marqué 12 et 11 buts lors de la victoire de l’Atletico Madrid, à l’arrière droit.

L’autre sélection de l’équipe d’arrière droit d’Enrique, cependant, est Cesar Azpilicueta de Chelsea, qui n’y a pas joué toute la saison pour son club.

Plus: Journal Metro



Pourquoi ne pas commencer par Moreno, un attaquant qui a marqué 23 buts en Liga cette saison, juste derrière Lionel Messi et égal au montant de Karim Benzema rappelé en France ?

Le gaucher Moreno joue souvent plus à droite dans un 4-3-3 pour Villarreal et continue de marquer régulièrement, il aurait donc pu encore s’intégrer dans le système d’Enrique avec Morata. Inexplicablement, juste après l’heure de jeu, le manager a remplacé l’avant-centre Morata par un ailier droit du pied gauche en Pablo Sarabia, un joueur qu’il n’a jamais sélectionné dans une équipe auparavant et qui n’est pas un habitué de son club du PSG.

Il a ensuite déplacé Ferran Torres dans la fausse position d’avant-centre pendant dix minutes perdues avant de finalement mettre Moreno à l’avant.

Il y a tellement de questions sur ce qu’Enrique essaie d’accomplir et, pour être honnête, peu ont la moindre idée de ce que c’est exactement.

