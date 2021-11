Luis Enrique pourrait aligner un 11 de MICFootball

11/11/2021 à 10:42 CET

Sport.es

L’Espagne affronte aujourd’hui, à Athènes, le premier de ses deux matches mémorables Qualifications pour la Coupe du monde du Qatar 2022. L’équipe de Luis Enrique il doit gagner s’il veut compter sur lui dimanche contre la Suède.

L’entraîneur asturien vous avez à votre disposition un total de 25 joueurs, en soulignant comme nouveautés Brahim Diaz (AC Milan) et Raul de Tomás (RCD Espanyol), qui sont libérés lors d’un appel avec l’équipe nationale espagnole après les pertes de Ansu Fati et Torres de Ferran.

A) Oui, Luis Enrique pourrait aligner un 11 contre la Grèce composé uniquement de joueurs passés par le MICFootball, le tournoi où naissent les stars. Ce serait avec un système 3-4-3, clairement offensif.

je serais dans le but Unai Simon, gardien de l’Athletic Club qui a joué le MIC dans le année 2012. Celui de Murgia est un fixe sous bâtons, étant le protagoniste du dernier Championnat d’Europe lors des tirs au but en quart de finale contre la Suisse.

Ils occuperaient l’arrière Dani Carvajal (MIC 2006), Pau Torres (MIC 2015) et Jordi Alba (2005). L’équipe madrilène revient à une convocation après avoir surmonté une épreuve de blessures. Torres et Alba étaient également titulaires lors du dernier tournoi continental.

Au centre du terrain, ils pourraient se réunir Sergio Busquets, capitaine de l’équipe qui a joué au MICFootball dans le 2005 portant les couleurs de Jabac Terrassa. A côté de celui de Badia il y aurait un autre joueur du Barça, Gavi, l’une des surprises de la F4 de la Ligue des Nations avec l’Espagne qui a déjà démontré son talent dans le tournoi de la Costa Brava dans jusqu’à trois éditions (2016, 2018 et 2019).

Rodri et Brahim ils compléteraient le quatuor dans la médullaire. L’intérieur de Manchester City s’est démarqué dans le MICFootball du 2010 avec le maillot de l’Atlético de Madrid, tandis que l’ailier actuel de l’AC Milan a remporté le MIC 2011 (catégorie juvénile) avec le Málaga CF, étant nommé meilleur joueur du tournoi.

Enfin, l’avance serait rattrapée Pablo Fornals, Dani Olmo et le novice Raul de Tomás. Fornals était l’un des noms propres du MICFootball 2014. L’homme de Castellón a mené le Málaga CF dans la catégorie des jeunes et a également été MVP. Olmo, une équipe de jeunes du Barça actuellement à l’Allemand Leipzig, a laissé sa marque sur le MIC à trois reprises (2010, 2012 et 2014). Le troisième meilleur attaquant de la Liga, RDT, a joué pour le Real Madrid sur la Costa Brava il y a plus de dix ans (2006 et 2008). Un 11 du MIC. Des promesses à l’élite.