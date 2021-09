Luis Enrique prend note avant la revanche contre l’Italie

09/09/2021 à 18:11 CEST

L’équipe espagnole est sortie de la fenêtre de septembre compromise avec brio avec le triple engagement contre la Suède, la Géorgie et le Kosovo. Malgré sa défaite lors du premier match à Solna, La Roja a pris les six points suivants et, merci pour la défaite de la Suède à Athènes, l’Espagne peut se garer le tour de qualification de la Coupe du monde jusqu’en novembre dépendant d’elle-même pour obtenir la première place qui donne le billet direct pour Qatar 2022.

Luis Enrique peut désormais se concentrer sur le prochain grand défi : le Final Four de l’UEFA Nations League. L’Espagne aspire au cinquième titre officiel de son histoire, après les 3 Coupes d’Europe et 1 Coupe du Mondel, dans la phase finale du tournoi qui se joue en Italie en octobre.

La sélection fait face la première demi-finale à accueillir l’Italie le 6 octobre dans lequel ce sera la revanche de la demi-finale de la Euro 2020. Le match se jouera à Milan et le vainqueur sera mesuré à Belgique ou France que le 7 octobre ils jouent la deuxième demi-finale à Turin. La finale se jouera à nouveau le dimanche 10 octobre à Milan, tandis que les troisième et quatrième places se disputent le même jour à Turin.

Cette fenêtre de septembre a finalement été positive en termes de résultats et a également servi Luis Enrique pour tirer les conclusions de la lutte pour ce titre prestigieux qui est une priorité pour les Asturiens.

Les essentiels

L’ossature de l’équipe est parfaitement définie : Unai Simón, Laporte, Busquets et Ferran Torres sont fixés sur chacune des lignes, auquel il faut ajouter Pedri. Carlos Soler a joué à un bon niveau, mais il manquait un milieu de terrain qui donnait plus de contrôle. Koke n’a pas pu assumer ce rôle et On a vu que Pedri est essentiel. L’équilibre qu’il apporte entre attaque et défense est essentiel. Le Ténérife allonge ses possessions et cherche les meilleures options de passe en attaque, évitant les nombreuses pertes qui ont été vues, et en défense sa résistance lui permet de tendre la main pour prêter main-forte aux quatre derrière.

Outre Pedri, l’autre olympien qui a été manqué est Dani Olmo, surtout en Suède, où la formule d’unir Morata à Gérard Moreno n’a pas eu l’effet escompté. Sarabia et Fornals ont gagné en continuité contre la Géorgie et le Kosovo, mais la verticalité et le dynamisme du joueur de Leipzig sont essentiels dans l’équipe. Pour sa part, Oyarzabal et Pau Torres sont des compléments qui visent également à revenir.

Le retour de Carvajal

Quant aux lacunes de l’équipe, cette fenêtre a montré que l’Espagne a besoin d’un autre arrière droit, en plus d’Azpilicueta. Luis Enrique est très conscient de l’évolution de Carvajal, qui reviendra s’il est à cent pour cent. Madrid serait ainsi à nouveau représenté. En revanche, Sergio Ramos n’est pas attendu – il ne participe toujours pas avec le PSG – et le retour de Pau Torres pourrait provoquer Iñigo Martínez tombe après son match calamiteux à Pristina. De même, les options de Reguilón sont presque minimes si Alba et Gayà sont disponibles. Même Cucurella ou Miranda pourraient entrer avant Tottenham

Lucho est toujours ouvert à de nouvelles nuances en fonction des performances des joueurs. L’entraîneur est toujours optimiste et a aussi le souvenir du bon niveau compétitif que la sélection a montré dans cette seconde ère comme responsable de l’équipe face aux grandes équipes européennes. La seule défaite était aux tirs au but contre l’Italie en demi-finale de l’Euro 2020 (1-1) et elle était imméritée.

L’Espagne a toujours rivalisé avec ces selects : Deux nuls contre le Portugal (0-0 tous les deux), d’autres à égalité avec les Pays-Bas et l’Allemagne (1-1 à l’extérieur dans les deux matchs) et des victoires contre l’Allemagne elle-même dans la raclée des Nations (6-0) et la Croatie en Eurocup (5 -3 en prolongation).