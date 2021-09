Luis Enrique répond à la presse dans l’avant-première de l’Espagne

04/09/21 à 13:41 CEST

Luis Enrique Martínez a parlé avec sa transparence habituelle dans la comparution devant les médias avant l’Espagne-Géorgie qui a lieu ce dimanche à la nouvelle pépinière de Badajoz. L’équipe nationale poursuivra son combat pour obtenir le classement des têtes à la coupe du monde Qatar 2022, bien que la Suède ait été placée en tête après son triomphe dans le duel direct de Solna. Compte tenu des critiques reçues, Lucho a démissionné et considère que sa relation complexe avec la presse conditionne les analyses.

Lorsqu’on lui demande s’il se sent constamment évalué, Luis Enrique a commenté, avec ironie mais avec un bon ton, que sa distance avec la presse fait des ravages: “Je n’ai pas de représentant, j’ai mon conseiller, qui fait partie de ma famille, je l’ai depuis mon arrivée à Madrid, mais ce n’est pas le représentant qui cherche des équipes pour moi. Avec les rapports que vous me donnez (en m’adressant aux médias), je ressens une affection sans bornes. et je ne manquerai pas de matériel… Les gens le remarqueront aussi… et diront à quel point cela ne peut pas être général. J’y suis plus qu’habitué.”

Sa ligne consistant à ne pas donner d’entretiens individuels a également été évoquée par l’entraîneur comme l’une des raisons du manque de « sentiment ». “Je ne vous donne pas non plus ce que vous voudriez. Je ne suis pas un connard. Je sais ce que je peux attendre de toi et toi de moi. En ces 365 jours je n’ai pas eu d’appel d’un seul journaliste… et mon téléphone est le même depuis que je joue au foot… maintenant tu n’en veux plus… cela signifie que la relation fonctionneVoyant l’agitation qui se créait dans la salle de presse, Lucho a levé les mains pour demander le calme et régler la polémique : “Laisse ça continuer comme ça, j’aime ça et toi aussi“.

Positif

Au-delà de ce sujet, Luis Enrique est revenu pour rejoindre sa ligne optimiste habituelle et a affirmé que « nous dépendons de nous pour aller à la Coupe du monde, si nous gagnons les playoffs, nous nous qualifions. C’est normal qu’à terminer le match de suède nous avons été touchés, mais nous avons analysé où sont les clés pour le prochain match. »

Lucho a réitéré que “les professionnels regardent du côté positif. Lors de la dernière Ligue des Nations et de l’Eurocup, l’Espagne et l’Italie sont les seules équipes qui figurent parmi les quatre meilleures. Si nous regardons les derniers résultats, sur dix matchs, nous n’en avions perdu qu’un contre l’Ukraine. En tant que professionnel, je regarde du bon côté, la bouteille est à moitié pleine“.

Public de Badajoz

L’Espagne jouera avec la chaleur du public d’Estrémadure et l’entraîneur a demandé que “Soutenez-nous, surtout si les choses ne vont pas bien. Avec 1-0 ou 2-0 s’ils le font, nous l’apprécions, mais c’est mieux quand nous en avons besoin. “L’équipe nationale cherchera la victoire contre la Géorgie, mais aucun des deux n’a pénétré un discours de raclée face à d’éventuelles égalités dans le groupe:” À chaque match, nous sommes convaincus que nous allons marquer le plus grand nombre de buts. Contre l’Allemagne aux Nations c’était (6-0), une autre équipe aurait sauvé un deux ou trois à zéro et nous, non”.

Lucho a également apprécié la difficulté qui existe actuellement en raison de “l’égalité qui prévaut dans le football mondial, ce qui rend très difficile la victoire. Contre la Géorgie, nous pouvons à nouveau avoir des difficultés et souffrir. L’avantage est de jouer à domicile et avec le public. Nous voulons jouer un bon match et générer plus que le rival. Il faut se rappeler qu’au premier tour on les a battus à la dernière minute et avec tout.”

Après avoir passé en revue le choc contre la Suède par vidéo, l’entraîneur a souligné que “Il y a des choses positives, je n’avais pas raison dans ce que j’ai dit après le match que nous avons perdu beaucoup de duels en duels, nous n’en avons pas perdu autant. Les transitions pourraient être améliorées, il y a des erreurs individuelles dans la passe, des erreurs de positionnement, même si c’est aussi vrai du rival, ne l’oublions pas. Je suis plus heureux et avec une meilleure idée individuelle de ce que certains joueurs ont fait. J’ai le moral d’arrêter de préparer ce que je voiset”.