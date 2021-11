Luis Enrique se prononce sur son avenir dans « La Roja »

13/11/2021

Le à 19:32 CET

L’entraîneur espagnol, Luis Enrique, a assuré en conférence de presse avant le match vital contre la Suède qu’il n’était pas alarmé par son avenir à la tête de l’équipe : « Je ne suis pas inquiet pour le renouvellement, et je ne pense pas non plus à qui que ce soit de la RFEF, car l’alchimie entre les deux est très bonne ».

L’Asturien, qui a un contrat jusqu’au 31 décembre 2022, a reconnu qu’il est particulièrement enthousiaste à l’idée de la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022 et de tous les défis à venir : « L’avenir c’est demain et c’est ce qui me passionne et me motive ».

L’ancien entraîneur de Barcelone a repris les rênes en juillet 2018 après la débâcle de la Coupe du monde en Russie Et, malgré la brève période où il était absent en raison de problèmes familiaux, et depuis lors, l’Espagne est redevenue l’une des équipes les plus puissantes du continent. Lors du dernier Championnat d’Europe, l’équipe a atteint les demi-finales et seule une séance de tirs au but contre l’Italie l’a ramenée de la quatrième finale de son histoire..

L’Espagne, à un pas de la Coupe du monde 2022 au Qatar

L’équipe jouera le billet pour le prochain match de Coupe du Monde contre la Suède lors de la dernière journée de la phase de qualification : avec un match nul ou une victoire ce sera au Qatar 2022. Les hommes de Luis Enrique ont constitué une bonne pierre d’achoppement pour les Scandinaves en Géorgie pour se positionner en leader du groupe B en l’absence d’un seul match.

L’Espagne a renversé la situation critique après la défaite contre la Suède dans la confrontation directe et dépend d’elle-même pour obtenir le ticket. Malgré l’absence d’Ansu Fati, Eric Garcia ou Yeremi Pino, l’équipe espagnole a battu la Grèce sans grand éclat et est la grande prétendante à la première place du groupe.