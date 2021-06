Luis Enrique s’exprimera ce jeudi après les points positifs pour covid-19

09/06/2021 à 21:08 CEST

Luis Enrique Martínez, sélectionneur espagnol, donnera son première conférence de presse, según informó la selección española en sus redes sociales, después de los dos positivos por covid-19 de Sergio Busquets, el pasado domingo, y Diego Llorente, el martes, entre sus 24 jugadores convocados para la Eurocopa, en la que debutará el próximo Lundi.

A 12h30, l’apparition attendue de l’entraîneur espagnol est prévue, avec de nombreux enjeux autour de la sélection, comme les points positifs précités, comment l’équipe vit l’attente tendue de chaque résultat quotidien des tests PCR, les mesures mises en place après les deux cas ou la formation en équipe et individualisée, et quel est le situation de Busquets et de Diego Llorente en vue de l’Euro 2020, une fois que l’entraîneur aura jusqu’à dimanche prochain pour les remplacer ou non sur la liste.

Aussi la vaccination à laquelle l’équipe espagnole sera soumise par l’armée, à défaut de déterminer le moment où cela se fera ; la création de la « bulle parallèle » avec 17 joueurs prêts à résoudre toute perte éventuelle de l’équipe ; le choix de 24 footballeurs au lieu des 26 autorisés dans la liste initiale ou la première imminente à l’Euro 2020, dans lequel il fera ses débuts lundi contre la Suède au stade de La Cartuja.